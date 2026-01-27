Ministerio Público rescata a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Puerto Plata

El Ministerio Público rescató, durante un operativo realizado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata, a 20 mujeres, incluyendo varias extranjeras, que eran explotadas sexualmente en un centro de diversión nocturno.

Los fiscales arrestaron a Rocío Nicole Paulino, alias “Mamasan”, Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera en allanamientos simultáneos realizados por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexo (Uitimc), en coordinación con la Fiscalía de Puerto Plata y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

Los arrestos se produjeron en allanamientos simultáneos en el centro de diversión nocturno Keobs Night Club, ubicado en la calle de Las Palomas; en el edificio Carlos III, en la calle Primera Cerros del Atlántico y en un hotel de Puerto Plata.

Según el MP, la red incurría en el delito de explotación sexual de sus víctimas dominicanas, haitianas y colombianas, las cuales mantenían bajo coacción y con las salidas limitadas, mientras la obligaban a realizar bailes privados para clientes, a cambio de tarifas que cobraban directamente los administradores de los negocios.

Las autoridades persiguen, además, a una mujer vinculada a la red.

Estas acciones corresponden a una clara violación a las disposiciones de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, indicó la procuradora de corte Yoana Bejarán, titular de la PETT, quien trabajó en la investigación con el fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres, y la fiscal Carmelina Soto.

En el operativo, en el que participaron miembros de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional; así como la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB), fue ocupada una escopeta calibre 12 con más de veinte cartuchos. Además, alrededor de 900 mil pesos y 26 mil 600 dólares.

También fueron ocupadas prendas de un metal amarillo, presumiblemente oro, cuadernos y libretas de apuntes, equipos electrónicos, así como dos vehículos, uno Hyundai Sonata y uno Suzuki.