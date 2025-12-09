Caso Senasa: Facturaban servicios de hemodiálisis a personas fallecidas, según el MP

Los implicados en presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) facturaban servicios de hemodiálisis a personas fallecidas, según el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público.

Asimismo, el documento detalla que en procesos cardiovasculares realizaban procedimientos quirúrgicos donde reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados.

También subraya que en los casos de pacientes oncológicos aumentaban el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia y la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopia a pacientes sin riesgos.

Provenientes de ese desfalco adquirían bienes y la creación de un patrimonio ilícito, registrado a nombre de testaferros para evadir la persecución, según el documento del Ministerio Público, que consta de más de 500 páginas.

"Pagaron un incremento fraudulento la facturación al SeNaSa producto de sobre tratamiento de los pacientes como los casos de pacientes oncológicos abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia; en procesos cardiovasculares con la colocación de stents coronarios innecesarios, realizando procedimientos quirúrgicos en piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados; la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopia a pacientes sin riesgos ni sintomatología expresa, servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas". Cita el documento de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en el caso Senasa.

El Ministerio Público entregó el martes la socilitud de medida de coerción en contra de los diez implicados en presunta corrupción administrativa en Senasa.

El pasado sábado quedó bajo arresto el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazím, quien se presentó ese mismo día con su representante legal, Miguel Valerio.

Hazim fungió como director ejecutivo de Senasa desde 2020 hasta agosto de 2025, fecha donde fue sustituido, mediante el decreto 461-25, por el doctor Edward Rafael Guzmán Padilla.

Los diez inculpados de supuesta corrupción administrativa en Senasa son, además de Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.

También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa Khersun S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.