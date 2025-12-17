Diputados autorizan al Gobierno endeudarse por más de RD$ 400 mil millones

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles bajo la declaración de urgencia, un proyecto de ley que autoriza al Gobierno a solicitar préstamos por un monto de RD$ 401,767,814,730.00 para el próximo año.

Este monto, según explicaron los congresistas oficialistas, permitirá cubrir el déficit fiscal que registra el Presupuesto General del Estado de 2026.

Exceptuando a los representantes de los bloques opositores, la cámara baja aceptó que sea el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, quien gestione el acuerdo de esos empréstitos internacionales o nacionales, tomando de principio la “favorabilidad de las condiciones financieras del marcado para el país”.

Este proceso de votación acogido por más de 100 integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y rechazado por más de 25 legisladores opositores presentes ocurrió en un periodo menor a cinco horas.

El pleno de la Cámara Baja decidió darle entrada a la iniciativa enviada el pasado martes por el Gobierno y enviarla esta mañana de inmediato a una comisión especial.

Luego tomó un receso de dos horas, y los integrantes presentaron al reingresar al hemiciclo un informe favorable recomendando la votación de esa pieza.

Este miércoles el órgano legislativo realizó tres sesiones extraordinarias, las cuales permitieron la aprobación del pedimento enviado por el Gobierno.

Este proyecto de Ley, que ahora pasará al Senado de la República, se suma a los préstamos aprobados ayer por el Congreso Nacional que superan los RD$ 15,000 millones de pesos, los cuales serían asignados a “la mejora del sistema de transporte público en Santo Domingo, así como la Cadena de Valor de los Alimentos”.

“Para pagar intereses”

El diputado Franklin Paulino, quien junto a otros legisladores estuvo encargado del estudio de la pieza, aseguró a reporteros de este medio que los más de 400,000 millones de pesos serán distribuidos de la siguiente manera.

280,575.3 mil millones destinados a “apoyar el presupuesto, que están para cubrir otro tipo de gastos”, como es el caso de la nómina corriente de las instituciones gubernamentales.

Mientras que 121,1692.6 están previstos para el pago de intereses que debe el Gobierno sobre préstamos anteriores.

“Abono de la deuda al pago de intereses. Estoy pagando los intereses que corresponde a préstamos anteriores”, precisó Paulino sobre como será utilizada esta partida económica por la gestión del presidente Luis Abinader.

El Presupuesto Estatal del próximo año contempla RD$1,841,701,394,621 en ingresos y RD$ 278,654,744,137 como parte del déficit financiero. Precisamente, este sería solventado con la cantidad antes mencionada por el diputado Paulino.

Además, la pieza también le permitiría al Gobierno operar, administrar y gestionar hasta un 10% de los pasivos del balance de la deuda del Sector Público No Financiero.

“Sin control”

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, manifestó su preocupación por la premura con la cual los congresistas del oficialismo intentaban aprobar esta autorización de endeudamiento.

“Llegó anoche y fue conocido en una comisión expres, en dos horas”, dijo al tomar un turno a la palabra, pero, sus expresiones no impidieron que la pieza fuese acogida.

Además, Mariotti advirtió la “alarmante discrecionalidad” que le está entregando el Poder Legislativo al Ministerio de Hacienda y Economía al otorgarle el derecho de “decidir la moneda, los plazos y el mercado” de los empréstitos acordados, sin que antes sean sometidos a votación por el Congreso Nacional.

“Endeudarse por sí solo no crea riqueza, mucho menos cuando es para consumir y no para invertir… no podrá invertirse porque deberá pagarse mañana intereses”, expresó.

“¿Estamos aquí para fiscalizar o para hacer sello homógrafo del Gobierno? ¿La favarobaliidad del marcado sustituye la obligatoriedad de rendición de cuentas a este congreso?”, cuestionó la diputada Ydenia Doñé al pronunciar un discurso en representación de la bancada peledeísta.

El representante Félix Michel, de la Fuerza del Pueblo (FP), expresó su intranquilidad debido al desconocimiento que tienen los legisladores opositores sobre el gasto presupuestario realizado durante los últimos 11 meses por el Gobierno.

“Nosotros aprobamos el año pasado y nosotros no sabemos en qué se gastó. Gobernar no es solamente deuda, hay que explicar, no solo pedir prestado, hay que rendir informe. Ese dinero lo malgasta el gobierno, pero ese mismo dinero lo pago el pueblo”, dijo Michel.