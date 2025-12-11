Sin indexar los salarios, diputados aprueban Presupuesto General del Estado 2026

La Cámara de Diputados aprobó de urgencia un proyecto de ley que tiene el objetivo de regular el Presupuesto General del Estado preparado por el Gobierno para ser aplicado el próximo año.

Sin embargo, esta iniciativa, que ahora pasará al Senado de la República, continúa incumpliendo un mandato legal establecido en el Código Tributario, según aseguran algunos legisladores de organizaciones políticas opositoras.

Se trata de la indexación salarial que ordena la Ley 11-92, la cual debe realizar el Poder Ejecutivo cada año a los trabajadores gratificados con un monto no mayor, aproximadamente, a los RD$ 52,000 y le exonera de la reducción causada por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) fueron los autores, en algunos casos de manera individual, de tres peticiones presentadas durante la sesión, pero, los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) entendieron necesario mantener el artículo 45 en la pieza establecido en los presupuestos aplicados desde el 2017, suspendiendo así el deber que tiene el Poder Ejecutivo de desarrollar la revisión anual del monto salarial antes mencionado.

“Durante el ejercicio presupuestario del año 2026, quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296 de la Ley que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana Núm. 11-92, del 16 de mayo de 1992 y sus modificaciones, por lo cual no se tomará en consideración las disposiciones establecidas en el artículo 327 del citado Código”, versa el artículo favorecido.

El diputado de la FP, José Báez, tomó un turno momentos antes de producirse la votación para recordar que el Gobierno ha optado por obviar la petición realizada por su organización política, específicamente demanda ante la opinión pública por el senador Omar Fernández, sin importar el efecto negativo causado en los bolsillos de los asalariados dominicanos.

“Pedimos que se indexe el salario y así esas personas reciban el dinero en su bolsillo para pagar sus universidades, alimentos, renta, energía eléctrica que está tan cara y elevada...”, expresó mientras sus compañeros de bancada sostenían una hoja con las palabras: “indexación salarial”.

El diputado del PLD, Charlie Mariotti, aprovechó su intervención para cuestionar que el Gobierno prefiera aumentar la nómina pública con la adición de 18,500 millones, pero evite efectuar la indexación salarial.

“Este es el mismo monto que ustedes quieren aumentar, es el dinero que dejarían de percibir… si logramos no aumentar la nómina pública podemos devolverle a capacidad de pago a todo aquel que gana menos de 52,000”, expresó Mariotti.

PRM se defiende

Los congresistas del PRM reaccionaron a las declaraciones emitidas por los integrantes de los bloques políticos opositores, PLD, FP y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Defendiendo su decisión de mantener en estado de suspensión la indexación salarial, el diputado Wandy Batista aseguró que la FP es una entidad política sin la moral requerida para poder opinar sobre ese tema.

“Políticamente, no hay moral para que el partido de Leonel Fernández esté pidiendo indexación salarial. No hay porque el Gobierno de Leonel Fernández, desde el 2004, hasta el 2012, le metió cinco reformas fiscales en un periodo de ocho años…”, afirmó Batista.

El vocero del bloque oficialista, diputado Amado Díaz, coincidió con esas expresiones y lamentó que otras virtudes registradas en el proyecto de ley no sean reconocidas.

Más de 400 mil millones en préstamos

En términos generales, la pieza contempla una estimación de RD$ 1,841,701,394,621 en ingresos y RD$ 278,654,744,137 en déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

Además, dispone una autorización al Ministerio de Hacienda y Economía que le permitirá adquirir una deuda pública por un monto de RD$401,767,814,730. Esto se traduce en préstamos que luego solicitará el Gobierno a entidades financieras, internacionales o locales.

Por otro lado, la pieza destina RD$460,096.4 millones, lo que equivale al 35.4% del gasto primario del Gobierno Central, en la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“Este monto representa el impulso al desarrollo local, provincial y regional, asegura una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno; y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación”, indica.

El desglose registrado en el documento elaborado por la comisión legislativa de Hacienda indica que el Gobierno destinará RD$ 285,296.2 millones para desarrollo social, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: “Salud y seguridad social integral, con RD$110,163.90 millones; Educación de calidad, con RD$83,275.52 millones; e Igualdad de derechos y oportunidades, con RD$70,415.05 millones”.

Mientras que el objetivo general Imperio de la ley y seguridad ciudadana ostenta el mayor monto, con RD$ 34.419.51 millones y la estrategia general de “competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social” contaría con RD$ 40,141.06 millones.

Por último, destacan la entrega de RD$ 10,240.94 millones para el manejo sostenible del medio ambiente.

Asimismo, menciona que habilitarán RD$ 37,003,168,242 millones para la ejecución de ocho programas que son parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.