Abogados de imputados en caso Senasa dicen expediente es "incongruente" y “contradictorio”

Tras la conclusión de la fase de réplica y contrarréplica en la madrugada de este sábado, la barra de la defensa de algunos de los imputados en el caso Senasa catalogó el expediente del Ministerio Público como “incongruente” y “contradictorio”, debido a la exclusión en el documento de dos de los imputados y la variación de solicitud de prisión preventiva a arresto domiciliario para otros dos.

“Un Ministerio Público que parte de dos personas que la sacaron del expediente, como fue el señor Morales y el señor Ortíz, sin ninguna razón; un Ministerio Público que tiene serias incongruencias en ese expediente. En ese sentido, vamos a ver qué decide el juez, y veo que es, como reiteré el primer día, se trata de un expediente muy contradictorio”, expresó el abogado de Santiago Hazim, Miguel Valerio.

De igual manera, el abogado Miguel Surun Hernández aseguró que en este proceso judicial han intervenido “presiones de sectores políticos” que pretenden exonerar de responsabilidad penal a algunos de los imputados y rechazó arresto domiciliario para Eduardo Read Estrella.

“Es un contrasentido, y lo cual nos deja un sabor a todos de que operaron las presiones de sectores políticos para que se premiaran aquellas personas que tienen mayor nivel de responsabilidad”, expresó.

Asimismo, explicó que la Convergencia Nacional contra el robo de la Seguridad Social mantuvo su solicitud de presión preventiva para todos los imputados, por entender que “enviar a su casa” al imputado Eduardo Read Estrella es enviar un mensaje erróneo a la sociedad dominicana.

“Fue la persona que más dinero recibió del desfalco de Senasa; es más, las tres personas que cooperaron con el Ministerio Público son prácticamente los que se llevaron los 15,700 millones de pesos que alega el Ministerio Público fueron desfalcados de Senasa en el presente proceso”, expresó.

El abogado Carlos Balcácer, representante legal de Rafael Martínez Hazim, también aseguró que al Ministerio Público le “doblegaron la voluntad” y que en esta audiencia ni siquiera fue señalado a Santiago Hazim, principal imputado del caso.

“Nadie lo señaló ahí. Eso no es justo. ¿Cómo es posible que al que está involucrado de acuerdo a la cantidad política de la infracción de tres millones de pesos, usted lo quiere mandar a los barrotes, y al que está involucrado en 15,000 millones, usted quiere que duerma en su casa? Eso no es justicia”, aseguró Balcacer.

Sin embargo, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, indicó que la variación de la medida de coerción para los tres imputados tiene como base su admisión de los hechos y su colaboración con la justicia.

Camacho aseguró no corresponder a la verdad que a los imputados con mayor responsabilidad se les exonerará de pagar por el desfalco a Senasa.

“Esto no es verdad. Este es un estampado que desfalcó al Senasa más de 15,000 millones de pesos y que fue liderado ese entramado por Santiago Hazim, por ejemplo, y es una estructura que, cual infecciosa, hizo todo para generarle una septicemia al Senasa. Hicieron todo para acabar con esa institución y ahora deben pagar por sus atrocidades. A esa persona le estamos solicitando que se le imponga prisión preventiva porque entendemos que es la medida de coerción adecuada”, expresó.

MP pide variar solicitud de medida de coerción

El Ministerio Público solicitó al juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, variar su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Senasa, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.

Los fiscales ahora están solicitando arresto domiciliario, garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos.

Previamente, el Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de Read Estrella y Pineda.

Tribunal reservó fallo

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo sobre la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa para el próximo domingo, a las 6:00 p. m.