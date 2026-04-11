Los Rays extienden la racha negativa de los Yankees a 4 derrotas al hilo

Taylor Walls y Jonathan Aranda conectaron roletazos al cuadro que impulsaron carreras en la décima entrada, y los Tampa Bay Rays remontaron dos veces al final del partido para vencer a los Yankees 5-4 el sábado por la noche y extender la racha de derrotas de Nueva York a cuatro.

El exjugador de los Rays, José Caballero, en una mala racha de 1 hit en 29 turnos al bate, conectó dos hits que pusieron a los Yankees por delante en el marcador. Su doble de dos carreras con dos outs ante Bryan Baker le dio a los Yankees una ventaja de 3-2 en la octava entrada, pero Tampa Bay empató el marcador en la parte baja de la misma entrada cuando Nick Fortes conectó un doble al inicio de la entrada contra Max Fried y anotó con un sencillo al cuadro de Yandy Díaz, un bote alto que fue atrapado por el primera base Ben Rice.

Caballero conectó un sencillo productor de carrera en la décima entrada contra Cole Sulser (1-0) para una ventaja de 4-3, pero Chandler Simpson llegó a base con un sencillo de toque ante David Bednar (0-2) al inicio de la parte baja de la entrada, moviendo al corredor automático Cedric Mullins a tercera, y Walls tocó la bola hacia Bednar, cuyo tiro a home fue demasiado tarde para atrapar a Mullins en lo que se dictaminó como un sencillo.

Díaz recibió una base por bolas intencional y, con el jardinero izquierdo Cody Bellinger en el lado derecho de un cuadro interior de cinco hombres, Hunter Feduccia se ponchó.

Aranda bateó un bote que pasó por encima de Bellinger y rozó el guante del segunda base Jazz Chisholm Jr., quien corría hacia la base, mientras Simpson cruzaba el plato parado en lo que se anotó como jugada de selección. Tras recuperar la pelota, Chisholm lanzó demasiado tarde a primera base, intentando lo que creía que podría ser una doble jugada, con la esperanza de que Díaz fuera declarado out por evadirlo en las bases.

Nueva York ocupa el puesto 28 en las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .202 y está bateando .142 (18 de 127) con seis extrabases durante la racha de derrotas. El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, se fue de 0 de 3 con dos bases por bolas y batea .212.

Fried permitió tres carreras y seis hits en ocho entradas. El abridor de los Rays, Nick Martinez, permitió una carrera en 4 2/3 entradas, el jonrón de Austin Wells en la segunda entrada.