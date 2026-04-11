Nate Lowe a impulsa a los Rojos 7-3 sobre los Angels

Nathaniel Lowe conectó un doble de tres carreras en una primera entrada de cuatro carreras, y los Rojos de Cincinnati pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 7-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles el sábado.

El nuevo mánager de los Angels, Kurt Suzuki, fue expulsado por primera vez en la octava entrada cuando Logan O'Hoppe fue declarado out por interferencia al no permanecer en la caja del corredor mientras se dirigía a primera base en un lanzamiento de strike tres que rebotó hacia la valla trasera.

Suzuki abandonó el banquillo en la sexta entrada para protestar porque el receptor de los Reds, Tyler Stephenson, no había ejecutado correctamente una revisión de la jugada por parte del ABS.

Elly De La Cruz conectó tres hits para los Rojos.

Pierce Johnson (1-1) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras para obtener su primera victoria con los Reds después de que el abridor Brandon Williamson otorgara seis bases por bolas, la mayor cantidad en su carrera, mientras permitía tres carreras en cuatro entradas.

El lanzador derecho novato de los Angels, George Klassen (0-1), quien hacía su segunda apertura en las Grandes Ligas, abandonó el partido en la tercera entrada debido a una contusión en la uña del dedo índice derecho. Permitió cinco carreras, cinco hits y cinco bases por bolas.

El relevista de Los Ángeles, Brent Suter, consiguió 11 outs con 39 lanzamientos.

El sencillo productor de carreras de Sal Stewart, que rebotó en el guante del primera base Nolan Schanuel, y el doble de Lowe crearon una ventaja de 4-0, y Spencer Steer conectó un jonrón que impactó en el poste de foul del jardín izquierdo en la segunda entrada.

Un batazo de Schanuel que impulsó una carrera y un doble de dos carreras de Mike Trout redujeron la desventaja a 5-3 en la cuarta entrada.

Cincinnati anotó una carrera gracias a dos lanzamientos descontrolados de Chase Silseth en la octava entrada, quien tuvo tres lanzamientos descontrolados y cuatro bases por bolas, además de conseguir un out.