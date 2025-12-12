Defensa de Santiago Hazim solicita "consideraciones especiales" porque padece esclerosis múltiple

En medio del conocimiento de solicitud de medida de coerción por el caso Senasa, la defensa del principal implicado, Santiago Hazim, depositó ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional un certificado médico en un intento por atenuar cualquier medida que implique prisión preventiva, citando un grave padecimiento de salud.

El documento entregado al juez Rigoberto Sena, por el abogado Miguel Valerio y firmado por el neurólogo Luis A. Taveras Guzmán, detalla el historial médico de Hazim, quien fue director de Senasa, y subraya la necesidad de un tratamiento especializado y constante fuera del país.

Según el certificado, Hazim, de 59 años, ha sido paciente del neurólogo desde 2011 y cuenta con un historial de arritmias cardiacas (en 1988 y 2007) y episodios de obstrucción intestinal (finales de 2010 e inicios de 2011).

El punto central del informe es el diagnóstico de una enfermedad inmunológica severa que "siguió presentando síntomas extraños y se concluyó con ayuda de imágenes de resonancia magnética de cráneo y de médula espinal, junto al cuadro clínico, que estaba debutando con un episodio de esclerosis múltiple."

tratamiento en EE.UU.

Sostiene el médico tratante que Hazim se dirigió a un hospital en los Estados Unidos, donde "le ratifican el diagnóstico de esclerosis múltiple."

Afirmó que desde entonces, se le ha administrado tratamiento con Ocrelizumap (Ocrevus), un medicamento que debe ser inyectado dos veces al año en hospitalización en New York.

Riesgo por Estrés y Solicitud de Arresto Domiciliario

El doctor Taveras Guzmán explica en su informe que la esclerosis múltiple es una condición que evoluciona "en brotes que ocurren al paciente al estar sometido a mucha tensión o estrés."

Debido a la naturaleza de su enfermedad y la necesidad de continuar el tratamiento especializado, la defensa solicitó al tribunal consideraciones especiales para su cliente, como pernoctar en su hogar con arresto domiciliario.

También debe ser tratado tomando en cuenta su estado de salud, considerando que el estrés exacerba la enfermedad, que no se le imponga impedimento de salida del país, y la necesidad de viajar a New York dos veces al año para recibir su tratamiento con Ocrelizumap.

El neurólogo concluyó haciendo un llamado al sistema judicial para que tenga "la mejor consideración" en este caso "que es especial," esperando que se le permita a Hazim ser tratado de la manera que más le convenga a su salud.