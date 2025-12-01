Ammy Hiraldo Peña
Condenan a 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña por matar a Yennely Duarte Hilario
La tragedia ocurrió el 26 de marzo de 2024, cuando Yennely Duarte Hilario murió, según determinó la investigación oficial.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condenó a 30 años de reclusión a Ammy Hiraldo Peña, encontrada culpable de la muerte de Yennely Duarte Hilario.
El tribunal, integrado por los magistrados Ramón Emilio Peña, Mayrelis Lazala Jerez y Bolívar Reinoso, dispuso que la condenada cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristobal, bajo las medidas establecidas por la ley.
Con esta decisión, se cierra un proceso judicial que mantuvo en expectativa a la población de Cotuí y a la familia de la víctima, quienes reclamaban justicia desde el primer día.