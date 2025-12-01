Condenan a 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña por matar a Yennely Duarte Hilario

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condenó a 30 años de reclusión a Ammy Hiraldo Peña, encontrada culpable de la muerte de Yennely Duarte Hilario.

La tragedia ocurrió el 26 de marzo de 2024, cuando Duarte Hilario murió a manos de Hiraldo Peña, según determinó la investigación oficial.

Yennely DuarteFuente externa

El tribunal, integrado por los magistrados Ramón Emilio Peña, Mayrelis Lazala Jerez y Bolívar Reinoso, dispuso que la condenada cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristobal, bajo las medidas establecidas por la ley.

Con esta decisión, se cierra un proceso judicial que mantuvo en expectativa a la población de Cotuí y a la familia de la víctima, quienes reclamaban justicia desde el primer día.