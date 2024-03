Tragedia en Cotuí: Madre de joven ultimada exclama que su “niña no merecía una muerte así”

La madre de Yannely Andreina Hilario Sosa, la joven de 18 años ultimada de varias estocadas en Cotuí, expresó que no conocía a Ammy Hiraldo Peña, de 21, quien de acuerdo al reporte policial confesó haberle quitado la vida tras sostener una discusión.

“Para lo que yo he escuchado, era una ex; mi hija decidió dejar esa vida de lesbianismo pero la muchacha no estaba resignada y decidió quitarle la vida a mi hija de 18 años, que estaba comenzando a vivir… Mi niña era estudiante, una niña de su hogar, tranquila para merecer esa muerte así”, exclamó Yenny Hilario a medios de comunicación.

De acuerdo con las autoridades, Yannely había salido el martes alrededor de las siete de la noche y su cuerpo fue encontrado al otro día. Según el reporte policial, la presunta homicida habría comprado gasolina para quemar el cuerpo de la víctima.

“No lo hizo sola”

Tanto Yenny Hilario, como Carla Acevedo, tía da la víctima, señalaron que la joven Ammy no realizó el crimen “sola” y emplazaron a las personas que supuestamente habrían participado a entregarse a las autoridades.

“Ella no sola podía hacerle eso, no podía hacerle eso porque es que son dos muchachas que van ahí y delgada, eso ella sola no participó en eso. Mi sobrina, yo lo sé, yo que mi sobrina no se iba a dejar hacer eso. Entonces yo quiero que así como ella se entregó, que también los otros se entreguen, quien sea, porque no van a poder vivir con ese cargo de conciencia”, manifestó Acevedo.