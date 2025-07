Defensa de Jean Andrés Pumarol dice "no es prudente" la prisión preventiva por su condición mental

El representante legal de Jean Andrés Pumarol Fernández, joven acusado de matar a una anciana y atacar a varios vecinos con arma blanca, dijo que su defendido “es una persona enferma” y que “no es prudente” que sea enviado a prisión, tras ser diagnosticado con una condición mental.

“Él está en el hospital ahora mismo”, afirmó el abogado Richard Martínez al ser abordado por la prensa este viernes.

Martínez explicó que todavía no conoce la medida de coerción que presentará el Ministerio Público, pero adelantó que, en esta etapa, “realmente lo que se va a conocer es cómo él va a estar vinculado al proceso”.

Según el abogado, no se trata todavía de determinar culpabilidad y no lo considera “prudente”. “Ahora mismo no se va a conocer si él es culpable o no”, dijo.

Sobre el perfil de su cliente, Martínez expresó que “es un joven diagnosticado”, con tratamiento médico continuo, y que no se trataba de alguien aislado de la sociedad.

Calificó el incidente como una tragedia provocada por “un episodio de tipo psicótico”, señalando que todo eso en el tribunal en su momento se va a aclarar.

“Yo entiendo que a una persona enferma con una condición mental evidentemente que lo manden a prisión no es lo ideal”, reiteró el defensor legal.

Actualmente, Pumarol Fernández se encuentra hospitalizado y bajo evaluación médica, según su abogado.

El hecho que lo involucra ocurrió la tarde del pasado miércoles en el condominio Naco Dorado IV, en el Distrito Nacional, donde perdió la vida Ivonne Handal Abugabil, de 70 años.

Mientras que los heridos son Guillermo Pumarol, padre del victimario; Francisco Texano, vecino; Teresa Fabián Heredia, quien cuidaba a la fallecida, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.