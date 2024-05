Diputada Rosa Pilarte reitera es "inocente" tras condena; apelará sentencia

La diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, volvió a recalcar que es inocente de los cargos que se le imputan, luego de que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia la declarara culpable de poseer un patrimonio de lavado de activo proveniente del narcotráfico.

"Solo diremos que somos inocentes; todo lo dejo en manos de Dios y de mis abogados", exclamó Pilarte justo a la salida de la Segunda Sala Penal tras ser condenada a cinco años de prisión, el pago de 200 salarios mínimos y el decomiso de 14 de sus bienes.

La defensa manifestó que la sentencia aún no es "ejecutable", ya que apelarán ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

"Por su condición de ciudadana, el proceso indica que la sentencia no es ejecutoria nosotros vamos a ejercer nuestros recursos correspondientes y el pleno conocerá nuestros recursos", explicó el abogado Luis Félix, quien junto a Amado Gómez señalaron que su condición de diputada actual no afecta en si la condena es ejecutable o no.

Video La diputada Rosa Amalia Pilarte es acusada de lavado de activos del narcotráfico.

La reacción del Ministerio Público

De su lado la barra del Ministerio Público señaló que el tribunal actuó "conforme a la ley" y que por lo que entienden que "se hizo justicia".

"Los fallos en justicia no son para alegrarse ni para ponerse feliz; si no para saber que la justicia se ha manifestado a través de una decisión jurisdiccional. En el día de hoy, el artículo 14 del Código Procesal Penal que es el principio de inocencia, tiene una parte final que dice que corresponde a la acusación destruir es presunción y eso es lo que ha acontecido en el día de hoy", explicó Pedro Amador, representante del Ministerio Público en el caso.

Aunque el Ministerio Público había solicitado inicialmente una condena de 10 años, estos se muestran conformes con la sentencia y esperarán hasta la lectura integra del dispositivo para determinar si apelarán.

La legisladora perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue condenada a pasar los cinco años de prisión en el CCR- Rafey Mujeres, ubicado en Santiago de los Caballeros.

El expediente acusatorio depositado contra Pilarte indica que esta formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos que dirigía su esposo y también acusado por el Ministerio Público, Miguel Arturo López Florencio (Miky López).