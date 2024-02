Poder Judicial también investiga la denuncia de jueza Ana Lee Florimón sobre persecución y acoso

El Poder Judicial dispuso una investigación en relación con la denuncia de la jueza Ana Lee Florimón, quien alegó ser víctima de persecución y acoso desde que fue apoderada del caso Calamar.

La entidad sostuvo que tan pronto como se tuvo conocimiento sobre la denuncia que hizo la jueza se actuó “de manera inmediata”, como lo hacen siempre, porque el Poder Judicial “cuida a sus jueces y juezas”.

“El Poder Judicial realiza las investigaciones de lugar en cuanto a la denuncia realizada por la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien alegó ser víctima de persecución, debido a las funciones que desempaña”, aduce.

Informó que desde la Dirección Central de la Policía de Protección Judicial y la Dirección de Administración y Carrera Judicial se le presta toda la atención al tema, y se están realizando las investigaciones necesarias para identificar cualquier situación que pudiese estar pasando.

Manifestó que desde la institución se asegura que la protección de los jueces y juezas es parte de las responsabilidades de ese poder del Estado.

Señaló, además, que existen canales institucionales que son los más rápidos y eficientes para realizar este tipo de denuncias, y que lo más conveniente es emplearlos en todos los casos.

“Las situaciones se dirimen por los canales institucionales y a nosotros nos corresponde velar porque los jueces puedan actuar libres de presiones y con plena independencia”, señala el Poder Judicial.

Asimismo, se informó que desde el año 2019 no se han realizado traslados en el Poder Judicial que no hayan sido solicitados por los jueces, cumpliendo lo establecido en la Ley de Carrera Judicial (Núm. 327-98), y se aseguró que esa práctica no existe en la actualidad.

Este miércoles la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, anunció una investigación en relación con la denuncia de la jueza Lee Florimón.

La magistrada dijo que la investigación que ordenó respecto a la denuncia de la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional debe reunir profundidad y equilibrio.

LA DENUNCIA DE LA JUEZA

El pasado viernes la magistrada Lee Florimón, denunció que está siendo sometida a una persecución y que es perseguida por un automóvil de color blanco desde que está conociendo el caso.

La magistrada, quien subió a audiencia como suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para dar a conocer un fallo reservado sobre una solicitud de prórroga, dijo que la persecución se extiende hasta un hijo que también se ha percatado de la presencia del vehículo.

La jueza se expresó en esos términos previo a remitir el expediente del caso Calamar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si ella puede dar a conocer el fallo que tenía reservado, para darlo dos días ante de la recusación o, por el contrario, deberá conocerse de nuevo por la nueva jueza designada Franchesca Pontentini.

En el caso Calamar están involucrados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, exministros del gobierno del presidente Danilo Medina.