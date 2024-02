Procuradora dispone investigar denuncia de jueza Ana Lee Florimón sobre persecución y acoso

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso una investigación en relación a la denuncia de la jueza Ana Lee Florimón, quien alegó ser víctima de persecución y acoso desde que fue apoderada del caso Calamar.

La magistrada dijo que la investigación que ordenó respecto a la denuncia de la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional debe reunir profundidad y equilibrio.

Sostuvo que dispuso la pesquisa luego de que la jueza alegara que es objeto de seguimiento tanto ella como su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento.

Dijo esperar que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia, pero que de todas formas, la investigación "va con las características que mencioné antes".

La procuradora dejó claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla.

Manifestó que en vista de los desencuentros de la jueza Lee Florimón con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores "para no dar pávulo a versiones de encubrimiento".

Empero, dijo que no tiene ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez, luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto.

Explicó que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público pronunciarse al respecto, y que dependiendo de los términos, "una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas".

Consideró que hay en las afirmaciones de la jueza que plantean asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces.

Señaló que en su desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás ha propiciado ni consentido lo que señala la referida jueza Lee Florimón.

“Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son suceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar”, enfatizó Germán Brito.

Indicó que hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción y que este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso.

Recordó que hace años se produjo ese deleznable proceder en contra de las magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, y que al respecto, en un acto público censuró ese proceder. “Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica”, dijo en una declaración publica.

Comunicado de la procuradora Miriam Germán

La denuncia de la jueza

El pasado viernes la magistrada Lee Florimón, denunció que está siendo sometida a una persecución y que es perseguida por un automóvil de color blanco desde que está conociendo el caso.

La magistrada, quien subió a audiencia como suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para dar a conocer un fallo reservado sobre una solicitud de prórroga, dijo que la persecución se extiende hasta un hijo que también se ha percatado de la presencia del vehículo.

La jueza se expresó en esos términos previo a remitir el expediente del caso Calamar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si ella puede dar a conocer el fallo que tenía reservado, para darlo dos días ante de la recusación o por el contrario deberá conocerse de nuevo por la nueva jueza designada Franchesca Pontentini.

En el caso Calamar están involucrados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, ex ministros del gobierno del presidente Danilo Medina.