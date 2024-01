Orden de arresto contra viuda de Jovenel Moise da un nuevo giro y enmaraña el caso

La justicia haitiana acaba de abrir un nuevo capítulo sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise, al revelarse una orden de detención contra su viuda, Martine Moïse, emitida por el juez Walther Voltaire, quien preside la investigación del caso.

Ayer, el diario en línea Gazette Haiti News publicó, citando a fuentes judiciales, que la lista de arrestos incluye a varios líderes políticos y otras figuras relevantes del país, incluyendo al excanciller Claude Joseph. .

El tema toma un nuevo matiz porque la medida cubre, además de la viuda, a varios colaboradores del exmandatario que serían imputados, como parte de la investigación criminal.

Entre estas personalidades figuran el excanciler Claude Joseph, Ardouin Zephirin, Léon Charles y Jeantel Joseph.

Un juez haitiano que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse emitió una orden de arresto para la viuda a finales del año pasado por no reunirse con él para ser interrogada sobre el caso, según un documento legal filtrado la noche del lunes y al que The Associated Press tuvo acceso.

La orden lleva fecha del 25 de octubre y va firmada por el juez Walther Voltaire, quien preside la investigación sobre el asesinato de Moïse.

Llamando al caos.

En otro caso, Charles Moise, el líder del partido Petit Dessalines, formuló un arriesgado llamamiento a sus seguidores para que “destruyan al país”, y expulsar del poder al primer ministro Ariel Henry , prometiendo que él ayudará a reconstruirlo”.

Sus declaraciones tuvieron lugar en Cabo Haitiano, donde Moises pidió que, “si Ariel no deja el poder, empecemos por atacar a todos los burgueses que lo apoyan al frente del país. Si Ariel no deja el poder, comiencen por atacar a todos los blancos extranjeros”.