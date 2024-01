Fiscales: Wander Franco fue citado 2 veces, no acudió y salió del país cuando se enteró de investigación

El pelotero Wander Franco salió del país cuando se publicó que tenía una relación con una menor de edad, y regresó a territorio dominicano cuando presuntamente sus abogados le aseguraron que "todo estaba resuelto", de acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.

La primera vez que el escándalo salió a la luz pública fue en agosto del pasado año.

El documento indica que el campocorto de los Tampa Bay fue citado en al menos dos ocasiones ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, sin embargo no se presentó a ninguna.

"Wander Samuel Franco Aybar, ha sido citado en reiteradas ocasiones y no compareció ante el órgano investigado", indica el documento de coerción. Dos de estos días fueron el 28 y 29 de diciembre de 2023, fechas en las que fue citado a comparecer ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, y a las que sin embargo no asistió.

"Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que los imputados podrían no someterse al procedimiento; Este elemento se configura, en atención a que, al momento de presentar esta solicitud, los imputados no ha aportado elementos de arraigo suficientes que permitan establecer que este no se sustraerá del proceso", indicó.

"A mediante Acto de Alguacil No. 2453/23, de fecha 27 de diciembre del año 2023, instrumentado por el ministerial Miguel Almonte Abreu, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, fue legalmente citado el imputado Wander Samuel Franco Aybar, a fines de comparacer nuevamente ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, para el 28 de diciembre de 2023, no presentándose", explica el documento en una de las ocasiones.

El 1 de enero, una semana después de la citación, le fue ejecutada una orden de arresto, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, adscrita a los juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, a la 1:10 de la tarde del mismo día.

En esa ocasión se presentó con sus abogados, Teodosio Jáquez Encarnación y Francisco Rodríguez Consoró. Y desde entonces está detenido en Puerto Plata.

El Ministerio Público pide garantía económica de cinco millones de pesos, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Franco.