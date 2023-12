Alexis Medina: “Los abusos que se han cometido contra mi, no se han hecho con nadie en el país”

El principal implicado en el caso Antipulpo, Alexis Medina, se dirigió este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, asegurando que su caso se ha basado en un juicio mediático.

“Lo que se hizo conmigo no tiene comparación en cuanto se manejan los derechos humanos de una persona en República Dominicana”, afirmó Medina, quien es acusado por el Ministerio Público de corrupción y desfalco al Estado.

El encartado afirmó frente al tribunal que fue citado para una entrevista, pero que fue apresado sin haberle preguntado nada.

Mientras que la jueza reclamó a Medina y le pidió limitarse citar los elementos puntuales del porqué considera que el tribunal debe modificar su medida de coerción.

Ante esto, Medina respondió que se ha violado el plazo razonable de la prisión preventiva en su caso.

“Los abusos que se han cometido contra mí no se han cometido contra nadie en este país”, sostuvo.

Manifestó que fue encerrado por seis meses donde solo podía tener contacto con directora de la cárcel y no se le permitió acceder en el tiempo “preciso” a la carpeta fiscal para defenderse.

Asimismo, dijo que nunca ha faltado a una audiencia, aun en ocasiones estando enfermo con conjuntivitis o con la presión baja u alta.

“No he intimidado a nadie, ni indirecta, ni directamente, no he hecho una sola llamada a ningún imputado para que trate de distorsionar los hechos”, indicó.

Además, dijo a la jueza que ha respetado el límite establecido por el grillete y que nunca, en tres años de prisión, pidió que le fuera retirado, sino que le cambiaran de un pie a otro por molestias.

“Son tres años magistrada, rumbo a cuatro, ya yo todos los límites que tiene que ver con la prisión domiciliaria se vencieron conmigo”, estableció.

Además, manifestó que “no hay forma” de distraer pruebas o testigos a quien amenazar.

“No me he quejado, no he pedido un solo permiso en tres años, yo soy el que más quiere que esto se aclare”, enunció.

El acusado pidió dejar el claro que “el cargo que sale en la prensa es la sumatoria de las operaciones comerciales de las instituciones”, asegurando que todas las operaciones que hizo Francisco Pagan junto a 3,024 millones del Fonper y las empresas hospitalarias “se la han cargado” a él.

“Qué más quieren que yo siga apresado, qué más quieren que demuestre”, culminó.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional levantó la prisión domiciliaria y grillete electrónico contra Alexis Medina, principal imputado del caso Antipulpo, sobre presunta corrupción administrativa.

La jueza Yissel Soto estableció que mantiene impedimento de salida y garantía de 60 millones de pesos a través de una compañía aseguradora.