Así fue la entrega de Luis a la Policía de Pedernales

Luis Alberto Brito Troncoso, quien era requerido por las autoridades por la muerte de Joshua Omar Fernández, se entregó este sábado a la Policía Nacional (PN) en un destacamento de Pedernales.

Así lo informó el encargado de la División Investigación de la Policía en Pedernales, Alejandro Vargas Novas, quien también indicó que el detenido se presentó junto a otras dos personas, identificadas como Chakira Pérez Mancebo y Carlos Gabriel Pérez Cuevas.

“Respetuosamente, le informo que, siendo las 13:25 horas de hoy, se presentó a esta dependencia, PN, el nombrado Luis Alberto Brito Troncoso, dominicano, 29 años de edad, quien reside en Villa Juana, DN, quien era activamente buscado por la Dicrim por su participación en la muerte del nombrado Joshua Omar Fernández, en el sector Naco del Distrito Nacional”, leía parte del informe oficial.

Durante la semana, Luis Alberto dijo que se entregará a las autoridades solamente si los videos de la noche en que Joshua perdió la vida también son proporcionados, al mismo tiempo que aseguró que él no mató al joven.

“Solamente me entrego si dan la cámara del negocio donde se hizo el hecho, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros no lo matamos a ese chamaquito, nosotros atracamos a tres chamaquitos que estaban ahí entonces, cuando no íbamos a montar en el carro nos disparó el dueño del negocio, ya en el carro tiramos dos tiros para arriba, no le tiramos a gente”, dijo en el video.

Se desconoce si los videos en cuestión están en posesión de las autoridades.