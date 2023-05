Policía asegura que continúa la búsqueda “Luis”, prófugo del caso Joshua Fernández

La Policía Nacional anunció este viernes que continúan buscando a la persona solamente identificada como “Luis”, vinculado al caso de la muerte del joven Joshua Omar Fernández que está prófugo.

“Agentes policiales siguen tras la búsqueda y captura del nombrado ‘Luis’, otro de los vinculados en la muerte del joven Joshua Omar Fernández Decena, de 19 años, en medio de un asalto del cual fueron víctimas otras 3 personas, el pasado 16 de abril, en el Distrito Nacional”, indicó la entidad en un comunicado.

El pasado jueves Luis, en un video difundido en redes sociales, aseguró que solamente se entregará a las autoridades si los videos de la noche en que Joshua perdió la vida también sean proporcionados, al mismo tiempo que aseguró que él no mató al joven.

“Solamente me entrego si dan la cámara del negocio donde se hizo el hecho, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros no lo matamos a ese chamaquito, nosotros atracamos a tres chamaquitos que estaban ahí entonces, cuando no íbamos a montar en el carro nos disparó el dueño del negocio, ya en el carro tiramos dos tiros para arriba, no le tiramos a gente”, dijo.

LOS OTROS IMPUTADOS

Este día el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Wesly Vincent Carmona, conocido también como “El Dotolcito”, por el caso.

Las autoridades judiciales impusieron la medida de coerción a ser cumplida en la Cárcel Najayo.

Esa misma medida de coerción le fue impuesta a otro implicado, Alison de Jesús Pérez, alias “Chiquito”, aunque este la cumplirá en la cárcel de La Victoria.

EL INCIDENTE

Joshua fue muerto tras recibir un disparo durante un asalto, ocurrido a mediados del pasado mes en las inmediaciones de una discoteca ubicada en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.