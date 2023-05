Misael Morel Encarnación, Isanel Morel Encarnación y Alberto José Reyes Jiménez, los tres jóvenes que fueron despojados de sus documentos personales, dinero en efectivo y celulares, la noche del 16 de abril, en el que perdió la vida Joshua Omar Fernández, de 19 años, informaron al Ministerio Público que Alison de Jesús Pérez, alias ‘Chiquito’ y el otro joven solo identificado como Luis, efectuaron cada uno un disparo.

En el interrogatorio realizado por el órgano acusador, narraron que mientras se encontraban “en un murito de un parqueo de La Discoteca Bar Kiss”, a la espera de llamar un taxi, “apareció un carro Hyundai, Modelo Sonata N20, color blanco, con tres personas a bordo, se desmontaron dos personas con armas de fuego en las manos”.

En ese momento los despojaron de dos Iphone 8 plus y un Iphone 11; RD$8,300 y 6 dólares, además de las carteras con sus documentos personales y tarjetas.

Explicaron que personas que salían del centro de diversión, al ver lo que estaba ocurriendo, empezaron a vociferar, lo que provocó que los atracadores realizaran un tiro cada uno.

“Entonces unos de los atracadores tiró un tiro para arriba y el otro atracador hacia los lados y se montaron en el carro que llegaron y se fueron, el carro es un Sonata Blanco”, dijo Isanel Morel.

“Realizó uno de los atracadores un tiro hacia el aire y el otro realizó un tiro de frente”, narró Misael Morel Encarnación.

“Realizando los atracadores cada uno un disparo, uno disparo hacia el aire, y otro hacia el frente, no sabiendo si habían herido alguna persona”, expresó Alberto José Reyes Jiménez.

Estas declaraciones están en el expediente de solicitud de medida de coerción de Wesly Vincent Carmona, alias ‘El Dotolcito’ y Alison de Jesús Pérez, ‘Chiquito’.

Wesly Carmona ( El Dotolcito)Jorge Martínez/ Listín Diario

La documentación, en las declaraciones de los testigos, no contiene la versión dada por Luis, quien se encuentra prófugo, y aseguró que un seguridad del bar también había realizado un disparo.

En el expediente de solicitud de medida de coerción también indica que Joshua Omar Fernández y sus amigos intentaron resguardarse de los atracadores en el vehículo en que andaban.

“En ese momento veo que estaban atracando tres personas del otro lado de la calle y le dije a los muchachos ´ahí están atracando unas personas, vámonos de aquí´, entonces en fracciones de segundo nos montamos en el vehículo, primer se sube Josua y luego me subo yo estando ya montados los atracadores hicieron dos disparos y siento que Josua se me recostó del hombro Izquierdo y cuando lo miro me veo el brazo lleno de sangre y me doy cuenta que un disparo le dio a él en la cabeza”, señaló Robert Luís Herecío Torres.

Este viernes el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de Wesly Vicent Carmona y de Alison de Jesús Pérez.

El Dotolcito cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y “El Chiquito” en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.