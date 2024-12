Familias acuden a comprar productos de cena de Nochenuena en Feria de Navidad con Inespre

Decenas de personas se dirigen desde tempranas horas de la mañana de este sábado a la Feria Ganadera en busca de los alimentos de Nochebuena y fin de año.

Padres de familia y amas de casa se colocaron en filas desde las 4:00 de la mañana, con la única intención de adquirir los productos más frescos y a bajo costo en la feria “Navidad del cambio con el Inespre” que se ha estado realizando desde ayer viernes hasta el domingo 22, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Dina Sánchez, una señora de avanzada edad que se encontraba sentada en la acera a la espera de adquirir dos pollos y una pierna de cerdo, manifestó que se presentó hasta la feria desde tempranas horas.

“Estoy desde las 4:00 de la mañana aquí y no he podido comprar. Vine con mi familia para poder adquirir los alimentos a mejor precio porque en los supermercados salen caro”, mencionó Sánchez, cansada de la espera para sus alimentos.

Ana María Martínez, quien embarazada se enfrentó al tumulto de personas en fila, dijo que las personas han estado impacientes y sin control.

"Compré el pollo, pero aún me falta el cerdo porque me tuve que salir de la fila. La gente aquí está impaciente, empujando y peleando; esto no se ha vuelto un desorden por los militares que han mantenido todo bajo control”, explicó Martínez, quien a pesar de estar en estado de gestación se aproximó a la feria.

Otro que dijo que no perderá la oportunidad de aprovechar los bajos costos fue Alfonso, quien contó que se encontraba en fila desde las 5:00 de la mañana para ser uno de los primeros en adquirir la media pierna de cerdo.

Las personas hicieron filas desde las 4:00 de la mañana para adquirir los productos.Leonel Matos/ LD

“Yo vine temprano porque si no, no podré darle la felicidad a mi familia de que ellos coman una cena digna (…) viene para acá porque en el supermercado la cosa está cara, igual en los mercados, entonces si nos dan la oportunidad de comprar barato, es mejor venir y ver si se consigue algo”, conversó mientras se encontraba realizando la fila para comprar pollo.

Las piernas tienen un costo RD$ 1,500; media pierna a RD$ 850; saco de arroz selecto de 25 libras a RD$ 600, de 10 libras a RD$ 250; pollos a RD$ 150; cartón de huevos a RD$ 120, plátanos a RD$ 3 y guineos verdes a RD$ 1; así como combos de sazones a RD$ 200, de alimentos a RD$ 650.

Asimismo, en la feria se comercializan otros productos como cazabe, papas, cebollas y todo tipo de vegetales.

La feria titulada “Navidad del cambio con el Inespre” se ha estado realizando desde ayer viernes hasta el domingo 22, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.