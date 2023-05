"El Dotolcito" le pidió al taxista que lavara y no usara el vehículo, según el Ministerio Público

Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito) habría pedido al taxista que utilizó la noche que murió el joven Joshua Omar Fernández, lavar y dejar de utilizar su vehículo tras el suceso.

Durante el interrogatorio que tuvo con el Ministerio Público, Danil Ramírez Santana, el taxista reveló que luego de haber estado involucrado en el atraco y muerte de Joshua, El Dotolcito le dijo que tomara esas acciones con el vehículo.

"Él (El Dotolcito) también me dijo que lavara el carro y no andara en él, pero yo no le presté atención", dice parte de la respuesta ofrecida por Danil al ser preguntado sobre si habló con Wesly acerca de lo ocurrido.

De igual manera, dijo que si la policía lo "halaba" él iba a decir lo que pasó, alegando que él no tenía que ver con eso.

Por otro lado, fue preguntado del porqué no hizo caso a lo que le dijo El Dotolcito, a lo que respondió "porque sentía que no tengo que ver con eso, y seguí trabajando en mi carro normal".

No obstante, sí aceptó que en algún momento darían con él "por la placa" del vehículo.

El taxista comentó también que tras el suceso mantuvo el contacto con El Dotolcito, y hasta hizo otros servicios.

LA TRAGEDIA

De acuerdo con el Ministerio Público la muerte de Joshua Omar ocurrió luego de que El Dotolcito contactó al taxista para que recogiera a otro de los vinculados al caso, Alison de Jesús Pérez, alias "Chiquito", quien luego de abordar la unidad le pidió al conductor que pasara a buscar a otro implicado, alguien solamente identificado como "Luis".

Ambos fueron recogidos y depositados en el bar donde compartieron con El Dotolcito hasta las 2:55 de la madrugada, hora en la que este contactó a Ramírez Santana.

Los tres jóvenes abordaron el vehículo de Ramírez Santana y, mientras este daba la vuelta para retirarse del sitio, los investigados le ordenaron que se detenga.

Según los fiscales, ese fue el momento en que Chiquito y Luis se desmontaron del vehículo para encañonar a Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, quienes se encontraban saliendo también de la discoteca.

Ante la situación, la cual se presume fue un intento de asalto, la multitud empezó a vociferar que “estaban atracando”, por lo que tanto Chiquito y Luis realizaron un disparo respectivamente, hiriendo mortalmente en la cabeza al joven Joshua Omar, quien fue declarado muerto en el Hospital Salvador B. Gautier.

Posterior a los disparos, los acusados junto al chofer huyeron de la escena.