MOPC finaliza trabajos en estructura y drenaje de la Tiradentes con 27 de Febrero

Tras las intensas precipitaciones de las últimas semanas y ante el historial de daños registrados en infraestructuras viales durante periodos de lluvia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intervino el paso a desnivel de la avenida Tiradentes con 27 de Febrero.

Las labores se llevaron a cabo durante el fin de semana. La intervención se realizó en horario nocturno para minimizar el impacto en el flujo vehicular, lo que implicó el cierre temporal del tramo desde la noche del sábado hasta la madrugada de ayer domingo.

Según informaron los ingenieros a cargo en la zona, los trabajos consistieron en el aseguramiento de vigas y el mantenimiento profundo del sistema de drenaje.

Estas acciones buscan garantizar la estabilidad estructural de la obra y prevenir acumulaciones de agua que pongan en riesgo a los conductores.

El paso a desnivel de la Tiradentes con 27 de Febrero es un punto neurálgico de alta circulación en el Distrito Nacional, por lo que su mantenimiento es vital para la operatividad de la ciudad.

Cabe recordar que el país mantiene como antecedente el trágico colapso de un muro en el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez, ocurrido durante las lluvias torrenciales del 18 de noviembre de 2023, donde nueve personas perdieron la vida.

Aquel suceso generó fuertes cuestionamientos sobre la vulnerabilidad de las estructuras viales frente a eventos climáticos extremos.

A raíz de dicho evento, el paso a desnivel de la Tiradentes, que posee un diseño similar, fue sometido a meses de reconstrucción y refuerzo estructural.

Estas mejoras formaron parte de un plan de intervención con una inversión aproximada de 400 millones de pesos, destinados a garantizar la seguridad de los miles de ciudadanos que transitan diariamente por esta ruta.