Conozca las características de drones usados por el Cesfront para vigilar la frontera

Para mantener la vigilancia en su zona de responsabilidad, militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) mantienen el patrullaje aéreo y terrestre en la frontera.

En este patrullaje aéreo, soldados del Cesfront mantienen sobrevolando en la frontera drones de última generación y alto rendimiento para mantener la vigilancia, con el objetivo de evitar acciones ilícitas en la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana.

Dentro de los drones que usa el Cesfront se encuentra un DJI Matrice 30T, diseñado para misiones críticas de inspección, seguridad y búsqueda y rescate.

Soldado del Cesfront utilizando uno de los dronesGoidy Reyes

La aeronave manejada a control remoto cuenta con una cámara térmica, está equipado con un telémetro láser y, para la resistencia, posee una clasificación IP55, lo que le permite operar bajo lluvia y en temperaturas extremas desde -20°C hasta 50°C.

Este dron también graba imágenes en resolución 4k/30fps, tiene un tiempo máximo de vuelo de aproximadamente 41 minutos, y ha sido útil en operaciones militares para evitar el contrabando de mercancías ilícitas y el tráfico de indocumentados haitianos.

MURO FRONTERIZO POR DAJABÓN

Pese a la crisis e inseguridad que se vive en Haití, República Dominicana continúa en la frontera por Dajabón la construcción de la segunda fase del muro fronterizo, que será construido desde el sector La Sal hasta el distrito municipal de Capotillo.

Actualmente alrededor de cuatro kilómetros están terminados, donde se puede observar el muro de concreto con su malla, mientras que se trabaja en las construcciones de torres que contempla la obra.

El Ministerio de Defensa de la República Dominicana tiene contemplado terminar este año los trabajos de construcción de la segunda etapa de la verja perimetral, que cuenta con ocho frentes de trabajos.

En el tramo de los cuatro kilómetros de muro, que fue levantado por el sector La Sal, también se trabaja en la construcción de un puente que permitirá un mejor patrullaje en la zona.

Durante un recorrido de supervisión a la obra realizado el Ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, se precisó que tienen planificado continuar la segunda etapa de verja perimetral en Elías Piña, y en Jimaní, de la provincia Independencia.