Recaudaciones de Aduanas crecen en marzo

Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) crecieron en más de RD$1,328.30 millones solo en el mes de marzo, con relación al mismo mes del año anterior, en favor del Estado dominicano y a pesar de la crisis global generada por el conflicto en el Medio Oriente iniciado a finales de febrero.

En el primer trimestre de este año se logró la mayor recaudación de ese período en la historia de la DGA. Asimismo, marzo de 2026 es el de mayor recaudación en comparación con años anteriores, concediéndole un período histórico a la gestión de su director general, Nelson Arroyo.

En marzo, el promedio recaudatorio diario en la DGA se mantuvo sobre los RD$1,056.15 millones, para un total de RD$23,235.32 millones totales recaudados en dicho período, superiores a los RD$21,907.02 millones colectados el año pasado.

Estos resultados se alinean con las instrucciones dadas por el director general, Nelson Arroyo, al asumir el cargo en enero pasado, a todos los administradores, para que trabajen enfocados en el equilibrio fiscal y presupuestario del país por sobre todas las cosas. Las recaudaciones de marzo representan un superávit de RD$310,63 millones sobre lo estimado, para un cumplimiento de la meta de 101.35%.

Asimismo, las actividades comerciales del país continúan su dinamismo, de acuerdo con las cifras sobre el volumen de importación en el régimen nacional.

enero-marzo

En el primer trimestre del año, el promedio de recaudaciones se mantuvo sobre los RD$1,065 millones por día, recaudando unos RD$62,870.54 millones en el referido periodo, unos RD$1,323.84 millones más de manera interanual.

Asimismo, en el primer trimestre se alcanzaron los 74,661 contenedores importados en el régimen nacional, un 2.04 % más respecto al primer trimestre de 2025.