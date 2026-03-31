Tras una reunión que se extendió por alrededor de una hora, tanto el sector empresarial como el Gobierno garantizaron la estabilidad de los precios de los productos que forman parte de la canasta básica del país, a pesar de la crisis producida por los conflictos bélicos en el Medio Oriente y el alza del petróleo

Al hablar ante los medios de comunicación al término del encuentro efectuado a puertas cerradas en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader indicó que hasta el momento no existe una razón para que los alimentos reflejen un alza en sus precios "tan drásticas" como lo han experimentado los hidrocarburos en las últimas dos semanas.

"En la parte de los alimentos no hay razones importantes para alzas, porque la materia prima de los alimentos no han sufrido variación con excepción de algunos fertilizantes", manifestó el mandatario.

Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes, explicó que los productores de arroz y los dueños de factorías van a continuar vendiendo el saco de arroz a los mismos precios que se encuentran actualmente.

"Así que el pueblo puede estar en la seguridad de que no van a ocurrir incrementos de precios fruto de la crisis que tenemos en Medio Oriente. Aquí todos los sectores, juntos prometimos continuar ayudando con todas las medidas que se tomen desde el gobierno", explicó García.

Video Gobierno y comerciantes garantizan estabilidad de la canasta básica



García explicó que el abono, que es lo único que ha subido de precio a nivel internacional pero que el Gobierno va a continuar subsidiando con más de $1,000 millones de pesos para que los productores no se ven la necesidad de incrementar los precios.

"Y se va a continuar con el subsidio de los combustibles para que no se incremente el costo del gasoil, que es lo único que afectaría directamente el incremento de precios del transporte. Con mantener los subsidios como están hasta ahora, aquí se puede garantizar que no van a ocurrir incrementos de precios en ninguno de los productos que andan trabajando", manifestó García al agregar que no pretende reclamar un "beneficio extra" por mantener los precios.

Empresarios apoyan

En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, manifestó que, hasta el momento, los efectos no se han reflejado en los productos de la canasta básica. Tanto productores como importadores han manifestado que prevén estabilidad en los precios en los próximos meses, lo que representa un alivio significativo para la población.

"Lo que se trata es de monitorear, de trabajar en conjunto con el Gobierno y demás sectores productivos para mitigar, de la mayor forma posible, estos efectos", detalló Marranzini tras salir de la reunión.

En cuanto al impacto del alza en los combustibles, el presidente del Conep señaló que se han registrado incrementos en materias primas y en algunos empaques plásticos.

Igualmente destacó la importancia de espacios de reunión donde puedan interactuar el gobierno, el sector privado y otros actores, con el objetivo de monitorear la situación y, de ser necesario, tomar medidas preventivas.

Proponen fortalecer producción nacional

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) la entidad propuso explorar y potenciar el uso de abonos orgánicos como una alternativa viable para reducir la dependencia de fertilizantes importados, lo que contribuiría a la sostenibilidad del sector agropecuario y a la reducción de costos de producción.

Asimismo, el gremio enfatizó que, en el contexto actual, es fundamental no abrir la puerta a la importación de productos clave como el arroz y el pollo, rubros en los cuales la República Dominicana mantiene, hasta el momento, niveles de autosuficiencia.

Sin detalles de acciones

Durante su comparecencia ante los medios, Abinader enunció que se llegó a un acuerdo con los comerciantes para tomar "acciones concretas" para mitigar los efectos de la crisis internacional; sin embargo, el mismo no dio detalles sobre cuáles serían acciones y como serían ejecutadas, además de que no permitió la realización de preguntas tras sus palabras.

El mismo señaló que se volverán a reunir "en una o dos semanas" para continuar "monitoreando la situación".