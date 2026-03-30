El presidente Abinader inaugura nuevo edificio de la OMSA

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración del nuevo edificio administrativo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), ubicado en la Prolongación 27 de Febrero, municipio Santo Domingo Oeste, como parte del proceso de transformación y modernización de esa institución.

Durante el acto, el vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onésimo González, destacó que gracias a la visión del presidente Abinader la entidad dispone desde hoy de una infraestructura equipada, comparable con la de cualquier empresa privada.

González agradeció al mandatario por dotar a la institución de un edificio que dignifica al empleado público y fortalece las condiciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Indicó que en la nueva edificación funcionará el Centro de Control y Fiscalización, como parte del proceso iniciado hace siete meses para elevar la calidad del servicio, comenzando por su personal y la atención que recibirá la ciudadanía.

Explicó que como parte de la transformación de la OMSA se integrarán 200 nuevos autobuses, con el objetivo de colocar el servicio al nivel del transporte público en ciudades como Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México.

Asimismo, aseguró que se implementará una combinación de nuevas unidades y electromovilidad, a fin de disminuir los tiempos de espera en las paradas y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Bisonó destaca el impacto de la obra

De su lado, el ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor _Ito- Bisonó, manifestó que con la entrega de la obra se dignifica el espacio donde los servidores públicos realizan su labor cada día.

Sostuvo que el edificio marca un antes y un después para la OMSA, tanto en las condiciones en que trabajan sus colaboradores como en la atención a los ciudadanos que acuden a la institución.

Bisonó enfatizó que esta obra, con una inversión superior a RD$117 millones, incluyendo el amueblamiento, y con 1,400 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, constituye una muestra del compromiso del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Abinader, de fortalecer las capacidades internas del Estado para servir mejor a la ciudadanía, al considerar que la infraestructura también representa gestión, eficiencia y respeto.

Aseguró que desde el Mivhed se trabaja para que cada obra pública responda a una necesidad real, tenga impacto concreto y contribuya al fortalecimiento institucional. Además, exhortó a preservar las instalaciones mediante el mantenimiento adecuado, al señalar que cuidar el edificio es proteger la inversión realizada por el país.

Supervisa trabajos de Ciudad Judicial

Tras la inauguración, el presidente Abinader también supervisó los avances en los trabajos de construcción de la Ciudad Judicial Santo Domingo Oeste, levantada en terrenos contiguos a la OMSA.

Durante el recorrido, el jefe de Estado recibió detalles de las obras que albergarán el Poder Judicial, la Defensoría Pública y el Ministerio Público, como parte del fortalecimiento de la institucionalidad y el acceso a la justicia en esa demarcación.

La bendición de la obra fue realizada por el padre José Muñoz, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Las Caobas, quien pidió por el éxito del proyecto y el bienestar de la ciudadanía.

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el ministro sin cartera y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyva; y el alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.