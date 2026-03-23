EEUU y Dominicana acuerdan reforzar cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el crimen

Estados Unidos y República Dominicana firmaron una Declaración de Intención para fortalecer la cooperación biométrica en seguridad fronteriza, para facilitar los viajes legales y reforzar la capacidad conjunta para combatir redes criminales en la región.

La información fue confirmada a Listín Diario por la consejera de Asuntos Públicos de la embajada estadounidense en Santo Domingo, Chelsia Hetrick, sin ofrecer mayores detalles.

“Estados Unidos y Republica Dominicana han firmado una Declaración de Intención para profundizar la cooperación biométrica que fortalece la seguridad fronteriza, apoya los viajes legales, y mejora nuestra capacidad compartida para identificar y detener a criminales y terroristas”, reveló Hetrick a este diario.

La firma del documento se produjo el sábado durante una visita sin previo aviso a República Dominicana de la enviada especial para el ‘Escudo de las Américas’, Kristi Noem.

La funcionaria arribó a Punta Cana donde se reunió con el presidente Luis Abinader, la embajadora estadounidense Leah Campos y funcionarios del gobierno, según informaron en la víspera medios locales.

Este acuerdo se da semanas después de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, donde el presidente Donald Trump reunió a 12 mandatarios de América Latina y el Caribe, incluido Abinader.

La reunión, que sirvió como una alianza militar y de seguridad regional, estuvo centrada en combatir el crimen organizado, la inmigración ilegal y la injerencia extranjera en el continente, como China.

Tras su paso por República Dominicana, Noem se trasladó el domingo a Honduras donde se reunió con el presidente del país centroamericano, Nasry Asfura, para abordar temas de seguridad.

Según reportes de la agencia EFE, la funcionaria continuaría una gira por varios países latinoamericanos que participaron en la cumbre del pasado 7 de marzo en Florida.

En la cumbre también asistieron los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Noem fue designada como enviada especial para el Escudo de las Americas por el presidente Trump, tras su destitución del Departamento de Seguridad Nacional. Será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

En lo que va de la segunda administración de Trump, Washington y Santo Domingo han fortalecido constantemente su cooperación bilateral en seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Ambos países ya han desarrollado operaciones conjuntas en aguas dominicanas, incautando importantes cargamentos de cocaína.

El pasado 19 de marzo, el subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización, Michael Buemi, también visitó el país donde sostuvo reuniones con autoridades locales para ampliar la coordinación en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.