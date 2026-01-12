Los costos de la reforma policial entre 2024 y 2025

La transformación de la Policía Nacional en una institución orientada a la modernización, el respeto de los derechos ciudadanos y la dignificación de la labor policial supuso una inversión de RD$8,389.8 millones entre los años 2024 y 2025.

La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional destaca que solo en 2025 la reforma contó con un presupuesto asignado de RD$7,000 millones, de los cuales se ejecutaron RD$6,389 millones, distribuidos en diferentes áreas estratégicas.

El mayor volumen de recursos se destinó a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, con una inversión de RD$2,797 millones.

Aunque el documento no presenta un desglose pormenorizado de esta partida, se especifica que incluye equipamiento bélico y logístico, como 5,000 pistolas calibre 9 milímetros, 5,000 pistolas eléctricas no letales, 5,000 cámaras corporales policiales, 12,500 macanas tipo L y 100 pistolas plásticas para entrenamiento. También se adquirieron equipos de transporte, entre ellos 50 motocicletas de 450 cc y cuatro minibuses con capacidad para 17 pasajeros cada uno.

En segundo lugar figuran las remuneraciones y contribuciones, con un monto de RD$2,447 millones. Estos recursos permitieron el ingreso de 3,099 nuevos agentes policiales en 2024, así como la incorporación de dos promociones adicionales de 2,475 agentes cada una durante 2025.

Otro renglón relevante corresponde a textiles, calzados y equipos, que concentró RD$315.5 millones. Según el informe, se adquirieron 2,500 juegos de cubrecolchones, igual número de cubrealmohadas estándar, frazadas y almohadas, además de 2,050 juegos de chamacos policiales que incluyen pantalón, chaqueta y gorra.

A estas compras se sumaron 12,265 yardas de tela para la confección de uniformes; 1,240 juegos adicionales de chamacos con pantalón, guerrera y gorra; 1,927 pares de botas policiales; 10,000 linternas; 724 cascos protectores y 9,340 equipos multipropósito. Dentro de este mismo renglón se incluyó la adquisición de otros equipos bélicos, entre ellos 15,000 esposas niqueladas; 5,000 chalecos antibalas nivel III A; 15,000 chalecos de seguridad reflectantes y 725,000 municiones, calibre 9 milímetros.

fondo a otras dependencias

El documento también da cuenta de transferencias de fondos a distintas dependencias vinculadas al sistema de seguridad. Entre estas figura un aporte de RD$317.7 millones al Centro de Formación Policial Gaspar Hernández.

Asimismo, se transfirieron RD$50,691 millones a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), destinados a servicios personales y herramientas para el taller automotriz.

De igual forma, la Dirección de la Policía de Turismo recibió RD$118.3 millones para cubrir servicios personales, avituallamiento y equipos de seguridad, mientras que el Instituto Policial de Educación Superior obtuvo RD$55.5 millones, utilizados en servicios personales, avituallamiento y la adquisición de cinturones.

En cuanto a la ejecución presupuestaria correspondiente a 2024, el informe señala que se destinaron RD$2,000 millones a diversas áreas.

La mayor parte de estos recursos se concentró en la compra de equipos bélicos y de apoyo logístico, incluyendo 1,000 fusiles de asalto semiautomáticos calibre 5.56 milímetros NATO, con dos cargadores y kit de limpieza, así como equipamiento para el nuevo taller de mecánica, como elevadores de dos y cuatro postes y elevadores para motocicletas.

También se adquirieron 1,300 colchones de goma tipo militar y otros 1,500 de características similares, para un total de RD$1,780 millones.

Otra partida relevante fue la destinada a dispositivos eléctricos no letales, con una inversión de RD$1,127 millones.

Esta incluyó la compra de kits de pistolas eléctricas no letales, cámaras corporales policiales, estaciones de carga adicionales y sistemas de cámaras para vehículos policiales, con sus respectivos accesorios y licencias profesionales por un año.

municiones y equipos bélicos

Durante 2024 se asignaron RD$537.6 millones para la adquisición de municiones y equipos bélicos. Entre los insumos comprados figuran 14,000 proyectiles de gas lacrimógeno CS calibre 37/38 mm y 10,000 granadas de mano del mismo tipo, ambos destinados al control de disturbios.

El listado incluye además 1,000,000 de municiones calibre 5.56 x 45 milímetros para fusiles, municiones calibre .357 y .38 milímetros, 5,000 pares de esposas para pies, 15,000 chalecos reflectivos y 20,000 juegos de accesorios tipo Bianchi, que integran cinturón, canana, portaesposas, portacargador doble, portamacana y portaradio.

A estas adquisiciones se sumó indumentaria diversa, como 4,000 juegos de cubrecolchones elásticos, 1,850 cubrecolchones adicionales, igual cantidad de frazadas de lana color azul militar, 4,000 cubrealmohadas y 13,500 yardas de tela para la confección de chamacos.