Tras muerte de su hija, padre pide que agresor sea acusado de homicidio

La joven Nikaury Alicia Heredia Taveras, de 27 años, falleció el miércoles, luego de varias semanas hospitalizada, tras ser herida de bala durante una discusión con su pareja el pasado 21 de marzo.

El presunto agresor responde al nombre de Adonis Pimentel y, según el padre de la víctima, pertenece a la Policía Nacional. Al momento del suceso laboraba en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Adonis Pimentel, presunto agresorFuente externa

Pimentel, según los familiares de la fallecida, fue acusado de agresión y se le dictaron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Sin embargo, tras el fallecimiento de la joven, su padre, Dionisio Heredia, pide que el calificativo ahora sea homicidio.

Los hechos

El 21 de marzo, el joven fue al apartamento de la víctima, ubicado en Los Frailes.

Según un comerciante de un colmado cercano, el hombre la llevaba aparentemente obligada y con un arma visible, por lo que decidió intervenir.

Las versiones indican que, durante el forcejeo entre ambos hombres, se produjo el disparo que impactó a Nikaury perforándole un pulmón, el hígado y el estómago. La bala quedó incrustada en la columna, dejándola postrada en cama con un diagnóstico que indicaba que no volvería a caminar.

Además de esto, el agresor la acosaba y presionaba porque ella quería terminar la relación, por lo que sus familiares exigen justicia y piden que el caso no quede impune.

Otros datos

Según datos de la Fundación Vida sin Violencia, hasta marzo de este año se contabilizaron 21 feminicidios cometidos por parejas o exparejas.

Mientras que al cierre de octubre de 2025 en la República Dominicana se registraron 49 feminicidios.

De estos 12 fueron cometidos por empleados del sector privado, 13 por trabajadores independientes, 6 por militares (FF.AA.) , 4 por policías y uno por un privado de libertad, mientras que en 13 casos no se especifica la ocupación del atacante.