Dos años de la gestión de Guzmán Peralta: Entre reforma, intercambios de disparos y nuevos policías

“Cambiaremos el accionar de nuestros miembros, pero esto no significa que no seremos duros y fuertes cuando enfrentemos a los delincuentes. No conocemos el miedo y el pulso, no nos temblará”, fueron de las primeras palabras pronunciadas por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, cuando asumió la dirección de la Policía Nacional el 14 de noviembre de 2023.

Al cumplirse este viernes, los dos años que estipula la Ley Orgánica 590-16 de esa entidad, que debe estar al frente de esa entidad, pasamos balance a algunos puntos de su gestión.

Reforma Policial

Aunque los mayores esfuerzos de la reforma policial no están vinculados solo a la gestión del director policial, en los dos años de Guzmán Peralta, se ha continuado con los planes de modernización de la Policía Nacional.

La Policía ha informado que en los últimos dos años se han incorporado más de tres mil policías y se han graduado más de 500 en diversas áreas.

Para el 2024, se incorporaron 1,016 a ese órgano y a través del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), se graduaron 354 nuevos profesionales en el Auditorio Policial. Además de la formación de 4,000 policías en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES).

Guzmán Peralta cumple este viernes en la Policía el tiempo máximo permitido por la ley

De igual forma, en abril de 2025 ingresaron 3,048 nuevos agentes policiales y en noviembre de este año se graduaron 2,421. Bajo el modelo educativo de la Reforma Policial que impulsa el Gobierno, “con énfasis en los valores, la disciplina y la vocación de servicio”, han ingresado 6,500 de la meta de 20,000 que espera tener el gobierno en 2028.

Asimismo, se ha continuado con el aumento salarial entre el 2% y el 20% para varios rangos.

Este año también se presentó el nuevo uniforme que utilizarán los agentes del orden.

Escándalos

A casi un año de que Guzmán Peralta ingresara a dirigir esa entidad, el Ministerio de Interior y Policía, informó que una red delictiva que operaba al interior de la Policía Nacional dedicaba a la extracción irregular de municiones desde los depósitos de la entidad, con el fin de venderlas de manera particular.

De acuerdo a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful en 2024 fueron presentados ante la justicia dominicana unos 49 miembros de la Policía Nacional (PN), involucrados en diferentes delitos.

A esto se le suma, la muerte de cinco personas en La Barranquita de la provincia de Santiago, que llevó el arresto de 11 policías vinculados a estas muertes. En este hecho murió el peluquero José Vladimir Valerio Estévez y su cliente.

Seguridad ciudadana

De acuerdo a datos suministrados por Faride Raful en compañía con Ramón Antonio Guzmán Peralta, el patrullaje policial pasó de tener un 13% a un 28%, sin especificar el periodo.

Listín Diario, recogió la semana pasada, a la delincuencia que viven los residentes de la provincia San Cristóbal, quienes reclaman a Dios que los cuiden antes de salir de sus casas a sus trabajos y centros de estudios.

El Gobierno dispuso la militarización de esa zona antes los atracos a mano armada, en especial en los barrios Las Flores, Jeringa, 5 de Abril, Moscú, David, autopista 6 de Noviembre, Madre Vieja, Cambita, incluyendo el municipio Bajos de Haina.

De igual forma, los datos especifican una tasa acumulada de homicidios que se mantiene en 8.0; destacando que 25 demarcaciones permanecen en un dígito y nueve en dos. El número real de cuántos homicidios se registran no es compartido por las autoridades.

El mayor número de denuncias en la Policía Nacional es por robos. En la última semana, esa entidad posee 5,958 denuncias.

En 2024 se registraron 67,708 denuncias de robos ante la Policía Nacional. De estas, 25,807 fueron con violencia y 41,901 sin violencia. De enero a junio de este año se registraron 33, 295 denuncias de robos.

Intercambios de disparos

Durante el 2024 y de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), al menos 227 personas murieron producto de la acción policial o militar. Hasta septiembre de este año, algunos medios de comunicación recogen la muerte de 170 personas.

Luego de varios reportes producidos en diferentes medios, la incidencia de los intercambios de disparos disminuyo en la acción policial.

Dentro del grupo de personas que más son apresadas o muertas en intercambios de disparos están aquellas vinculadas a robos, atracos y homicidios.