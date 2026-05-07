Senadora de Puerto Plata responde a supuesto veto a Yailin en anfiteatro local: “En algún momento le tocará”

La senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, aclaró la cancelación del concierto de Yailin ‘La más viral’ en el anfiteatro de esa provincia.

Tras la cantante urbana denunciar que la administración del recinto había rechazado su presentación en ese lugar por no estar de acuerdo con el tipo de música y las letras que interpreta, la política aclaró que el espectáculo se empezó a promocionar antes de obtener el permiso correspondiente.

“No hemos inaugurado lo que es el anfiteatro, entonces tenemos una presentación con Amaury Sánchez, la filarmónica de Santo Domingo, para aperturarlo, pero respetamos mucho la música de Yailin, pero ¿qué pasó? Que ellos publicaron sin aprobación del patronato, antes de tiempo”, explicó.

Indicó que se comunicó con los organizadores para hacerles saber que se anticiparon, lo cual consideró “una provocación”.

“Yo pienso que en su momento recibiremos a Yailin con mucho gusto en el patronato. Entonces que cesen esa campaña tan fea, que nos hace daño. Respetamos su trabajo, la queremos muchísimo, pero en su momento le tocará a Yailin”, concluyó.