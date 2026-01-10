RD y siete países de la región rechazan decreto de Xiomara Castro que ordena recuento de votos

República Dominicana, junto a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, expresó este sábado su “firme rechazo” al decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ordena un recuento general de votos, al considerar que desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afecta “la institucionalidad democrática” de ese país.

En un comunicado conjunto, los países firmantes también repudiaron las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y condenaron todo acto de violencia política que busque alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño.

También reafirmaron su reconocimiento a la proclama emitida por el órgano electoral que declaró a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras, tras unas elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre y validadas por misiones de observación internacional, las cuales confirmaron la voluntad popular.

“Reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia”, dijo el comunicado.

El pronunciamiento conjunto se produce luego de las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro en su cuenta de X, en las que defendió el Decreto Legislativo No. 58-2025 y solicitó un diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Castro alegó irregularidades en el proceso electoral y la necesidad de un nuevo escrutinio de actas y votos no contados.

“Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras, en particular sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”, escribió Castro.