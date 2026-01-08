Paliza revela que “vendrán otros cambios más” en el gabinete de Abinader

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo este jueves que “vendrán otros cambios más” en los próximos días en el gabinete del presidente Luis Abinader, y afirmó que le ha expresado al mandatario que ha puesto a su disposición su cargo público “si es que lo necesita”.

“Entiendo que vendrán otros cambios más en el transcurso de los próximos días y del tiempo. (…) yo le he expresado al presidente Abinader que, inclusive, pongo mi propia posición a su disposición, sí es que lo necesita”, dijo el funcionario.

Paliza dijo que ha estimulado al jefe del Estado a que realice cambios, rotaciones o sustituciones en el tren gubernamental, para que “puedan traer elementos tanto del partido como de la vida pública nacional”.

“Las renovaciones son importantes, porque luego de que usted dedica un tiempo específico en una posición, la creatividad, la innovación, se va perdiendo y se va uno sometiendo a las mismas acciones de siempre”, explicó.

Paliza ofreció estas declaraciones durante una entrevista televisada en el programa “Hoy Mismo”, que se transmite por Color Visión, canal 9.

El lunes, el presidente Abinader movió piezas de su gabinete con una serie de nuevas designaciones y movimientos estratégicos en varios ministerios y direcciones generales.

Primero anunció la designación de Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el nombramiento de Antoliano Peralta como ministro de Justicia, una institución aun si sede física.

El martes siguió con designaciones en los ministerios de Agricultura, Mujer, así como en las direcciones de Impuestos Internos (DGII), de Desarrollo Social Supérate y en el Gabinete de Políticas Sociales.

Más tarde anunció los nombramientos en los ministerios de Industria y Comercio, de Vivienda y Edificaciones, así como en la Dirección General de Aduanas.

Abinader trajo a su gabinete caras nuevas como Francisco Oliverio Espaillat (Agricultura); Pedro Porfirio Urrutia (DGII); Geanilda Vásquez (Políticas Sociales).

Otros exfuncionarios, de momento, quedaron fuera del gabinete: Limber Cruz (Agricultura), Luis Valdez Veras (DGII) y Tony Peña Guaba (Políticas Sociales), este último con aires de candidato presidencial en 2028.

Los otros cambios fueron “reconfiguraciones” del tren gubernamental: Eduardo “Yayo” San Lovaton (exdirector de Aduanas) fue designado ministro de Industria y Comercio; Victor “Ito” Bisonó (extitular de esa entidad) fue designado ministro de Viviendas y Edificaciones.

Mientras que Nelson Arroyo (exdirector de Seguros Banreservas) fue designado como director de Aduanas. La dirección de Seguros Banservas está vacante de momento.

Carlos Bonilla (exministro de Vivienda) dijo que cerró su etapa como funcionario público y que volverá a su vida empresarial.

“Iniciamos una nueva etapa de nuestro gobierno, con el que aspiramos a dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos”, dijo el jefe del Estado en sus redes sociales.

“He tomado la decisión de realizar cambios en el tren gubernamental, por lo que el país verá esta semana nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que me acompañan”, explicó.