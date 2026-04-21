Plancha Orgullo Naqueño: “seguiremos laborando para nuestros socios”

La plancha “Orgullo Naqueño" #1, anunció la conformación de sus integrantes que estarán terciando en las próximas elecciones del Club Naco que están fijadas para este domingo 26, cuya directiva dirigirá los destinos de la organización para el período 2026-2028.

Su actual presidente, el inmortal del Deporte, Mario Alvaez Soto, proclamó que esta directiva ha logrado una revolución general de la mano con todos los socios donde se logró sanear las finanzas, se están cumpliendo todos los compromisos con los suplidores, hay eficiencia en el cobro y se está invirtiendo con pulcritud en las infraestructuras de la organización.

La plancha “Orgullo Naqueño, Número 1”, está conformada por Mario Alvarez Soto, presidente, Heidy Feliz, primera vicepresidenta, Madelaine Andino, segunda vicepresidenta, Claudio Guzmán, tesorero, Luis Brea, vicetesorero, Erick Hernández, secretario, Gerardo Genao, vicesecretario y los vocales serán Jorge Suncar, primer vocal y Hostos Rizik, segundo vocal.

Asimismo, arguyó que también se está invirtiendo en áreas que no se ven como son el mantenimiento, existe un plan en marcha de correctivo y preventivo de los equipos, instalaciones sanitarias, eléctricas y pluviales.

Expuso que, en este recorrido de sus gestiones, ha recibido el reconocimiento a la entrega, la honestidad y la transparencia con la cual se han manejado los recursos. “Los socios me valoran y me dan muestras de respeto cada día”, enfatizó.

Exclamó que la mejor de la aceptación es que el club permanece lleno de sus socios de lunes a lunes, desde que abre hasta que cierra, en todas sus dependencias y esa es la mejor muestra.

El presidente del Club Naco precisó que hay una satisfacción y un buen clima laboral entre todos los empleados y sobre todo, en el intangible de traer a la familia naqueña a un espacio seguro, alegre y que da cabida a todas las edades.

Manifestó que se animó a buscar un tercer mandato por lo siguiente: “Porque al recibir el Club no sabíamos qué había tantas deudas y peligros que amenazaban su existencia. Porque está habilitado por los estatutos, es un derecho que le asiste, tengo la salud, los deseos, la fuerza necesaria y la bendición de Dios para resolver algunos temas importantes que quedan pendiente”.

Al tiempo que aseguró que fue él quien propuso la modificación estatutaria para eliminar la reelección indefinida como existía antes.

Sostuvo que siempre hay algo que mejorar dentro de la institución, pero específicamente en el servicio al socio, fortalecimiento institucional, empoderamiento de todos los colaboradores, plan maestro de crecimiento vertical a largo plazo, a través de las Asambleas.

Alvarez Soto apuntó que se incluirá la mejora del problema de estacionamientos (que es un problema de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán), habrá ampliación de espacios deportivos y ya se cuenta con permiso del Ayuntamiento del Distrito, pero para su ejecución hay que socializar y debe ser aprobado por la Asamblea.

Dijo que el club está en su mejor momento porque el club ha vuelto a florecer, la alegría se siente en cada pasillo, todos quieren venir al club, aunque siempre aparecerán dos o tres inconformes que les gusta desmeritar, sino hubiese por los problemas legales, la organización tuviera más realizaciones tangibles e intangibles.