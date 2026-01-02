¿Qué le espera a República Dominicana para 2026?

El 2026 se perfila como un año dinámico y de optimismo para el Gobierno dominicano. Con la llegada de Año Nuevo, la entrega de obras prometidas, paralizadas e incluso rezagadas no se hará esperar para su inauguración.

Dichas expectativas han sido expuestas por el presidente Luis Abinader y sus ministros en diversas ocasiones en las que se han pronunciado ante el país, al referirse a las infraestructuras sociales y comunitarias que pretenden mejorar la calidad y estilo de vida del pueblo.

Bajo esa premisa, Listín Diario repasa y saca balance de algunos de los proyectos que a ley de días deberán ser una realidad en los sectores transporte, tránsito, salud, educación y otras áreas.

línea 2c: metro de los alcarrizos

La extensión del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, denominada “Línea 2C”, estará lista y en funcionamiento en febrero de 2026.

Tras varios retrasos y una serie de desperfectos, la obra gestionada por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), iniciada bajo la gestión de Rafael Santos Pérez y heredada por Jhael Isa Tavárez, finalmente cuenta con fecha de inauguración.

Se recuerda que, desde agosto de 2025, se realizan pruebas dinámicas para verificar el funcionamiento del viaducto aéreo e incluso el presidente Luis Abinader participó en uno de esos ensayos.

monorriel de santiago

Para marzo de 2026 concluirán los trabajos del Monorriel de Santiago. Sin embargo, hasta el momento la prueba dinámica de este transporte masivo no ha sido posible.

Esto debido a ajustes en el tramo del Reparto Universitario, donde fue necesario alcanzar un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), según había explicado el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de República Dominicana (Fitram).

hospital de pantoja

El hospital de Pantoja, en Santo Domingo Oeste, ya será una realidad. El centro de salud estará listo en el primer bimestre de 2026.

La obra se establecerá en un inmueble de 4,000 metros cuadrados ubicado en la carretera La Isabela, en la entrada principal de Pantoja. De acuerdo con el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, beneficiará a más de 50,000 personas de la localidad.

Se recuerda que la entrega de esta obra ha sido interrumpida en dos ocasiones por procesos de licitación, en febrero de 2024 y en abril de 2025.

uasd santo domingo este

El campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, será entregado en el tercer trimestre de este año.

Este recinto tendrá capacidad para 4,390 estudiantes. Además, se edifica sobre un terreno de 307,997.74 metros cuadrados, con 46,910.96 metros cuadrados de construcción.

Además, se trae a la memoria que su construcción comenzó en septiembre del 2024 con una inversión de RD$ 1,595 millones en la estructura física.

túnel de la plaza de la bandera

El túnel vial bajo la Plaza de la Bandera, en la rotonda de la avenida 27 de Febrero esquina Luperón, concluirá en el segundo trimestre de 2026, según informó el presidente de la República.

Este proyecto pretende dar solución a los tapones generados en el Gran Santo Domingo en sentido norte-sur y oeste-este en las vías.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la obra tiene una longitud de 1.2 kilómetros. Los carriles serán de doble sentido, contando con cuatro carriles expresos (dos por dirección) de 3.65 m de ancho cada uno.

malecón deportivo

El Malecón Deportivo Santo Domingo estará listo para el primer trimestre de 2026. Su remozamiento abarca 1.7 kilómetros de la zona turística de la capital.

Este proyecto contempla la construcción de una pista de patinaje, canchas de baloncesto, voleibol playa, futbol soccer, incluyendo las áreas infantiles y otros espacios.

Se recuerda que este parque es el elegido para celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el verano de 2026, según disposición del Gobierno.

cédula de identidad

Luego de poseer una cédula de identidad y electoral vencida, los ciudadanos dominicanos podrán realizar el proceso de renovación de su cédula a partir del 8 de abril.

No obstante, la Junta Central Electoral (JCE) estableció que el presidente Luis Abinader será el primero en recibir el nuevo documento de identidad el 26 de enero de 2026.

teleférico hasta haina

Con el objetivo de agilizar la movilidad del tránsito vehicular, darán paso al teleférico de Santo Domingo Oeste, que conectará al municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, con el Metro de Santo Domingo.

El primer tramo de este proyecto estará listo a finales del 2026 y se prevé que antes de concluir el 2027 la obra funcione por completo.

Según datos oficiales, este transporte masivo tendrá capacidad para 4,500 pasajeros y consta de una inversión de 250 millones de dólares.

anfiteatro en ciudad juan bosch

El Anfiteatro La Gaviota, ubicado en Ciudad Juan Bosch, concluirá en la primera semana de enero; sin embargo, será inaugurado en febrero, junto al complejo polideportivo y el Parque Constitución localizado en la misma zona.

Este espacio diseñado para actividades culturales y comunitarias tendrá una capacidad para al menos cinco mil personas. Contará con área de juegos, para mascotas, jardinería y otros espacios.

pasaporte electrónico

A partir de enero de 2026 se pondrá en marcha la entrega del pasaporte electrónico, según informó la Dirección General de Pasaporte (DGP) en sus redes sociales.

Se recuerda que la aplicación de este proyecto permitirá a las autoridades dominicanas realizar acuerdos con otros países con relación al visado.

acueducto de hatillo

En este año el gobierno ha optado por iniciar la licitación del acueducto de Hatillo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.

Con esta idea pretenden aumentar el suministro de agua en el Gran Santo Domingo trasladando el líquido desde la presa de Hatillo. Así satisfacer la demanda de agua de manera eficiente durante los próximos diez años.

arreglos en aeropuertos

En el marco de entregar infraestructuras prometidas, entre 2025 y 2026 el Gobierno invertirá 700 millones de dólares en la reconstrucción de aeropuertos del país.

De esta cantidad, 300 millones de pesos estadounidenses se destinarán al Aeropuerto Internacional del Cibao, para la construcción de una terminal y la extensión de su pista de aterrizaje.

Mientras que en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se invertirán US$110 millones, de los cuales US$70 serán para la nueva terminal. Otra parte del monto será para el Aeropuerto de Punta Cana y en el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, en Pedernales; esta última será inaugurada en junio de 2026.

construcción de cárceles

En el 2026 se pondrán en marcha obras y servicios que respaldan el bienestar y la calidad de vida del país en los ámbitos educativos, salud, transporte público, instalaciones deportivas y culturales, pero también hay proyectos para enfrentar el hacinamiento en las cárceles.

En 2024, tal y como mencionó el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, en una entrevista para Listín Diario, afirmó que el Gobierno construiría 25 cárceles. De estas, diez están contenidas en el Presupuesto General del Estado de 2025.

Esto con el objetivo de sustituir a los recintos del país y trasladar a 20,300 reclusos.

Aunque se desconoce la fecha de entrega de la obra, el proyecto está en licitación por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).