Instalarían en La Cuaba planta de residuos sólidos, según Medio Ambiente

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, desmintió que en el paraje El Aguacate, distrito municipal La Cuaba, Pedro Brand, se vaya a construir un vertedero como se ha denunciado.

“Ese proyecto no es un vertedero, utilizan la palabra vertedero para denostar el proyecto, es una planta de valorización que se hará en la zona”, indicó Henríquez.

Sostuvo que será una planta de valorización con estándares internacionales para el correcto manejo de los residuos sólidos.

Una planta de valorización es una instalación diseñada para procesar residuos y convertirlos en recursos útiles. Una de las características fundamentales para el funcionamiento de estas plantas es que los residuos lleguen previamente clasificados por tipo.

Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, el funcionario aclaró que los vehículos de la planta no pasarían por la comunidad del paraje El Aguacate y el distrito municipal La Cuaba, ya que lo harán por un acceso privado que conecta con la Circunvalación Santo Domingo y no afecta ninguna fuente acuífera.

Las protestas de comunitarios

En varias ocasiones comunitarios de La Cuaba han realizado protestas pacíficas en las calles para rechazar la posible construcción de un vertedero en la zona y la instalación de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate.

La última de estas manifestaciones de protesta se realizó el domingo 23 de noviembre pasado, cuando los comunitarios realizaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.

“Continuamos esta lucha que hemos iniciado desde el año 2021 y que en el año 2023 le fue rechazada a esta empresa destructora que quiere acabar con nuestra comunidad. Este no es el final, es la continuidad de una lucha que no terminará hasta que las autoridades competentes, entiéndase el Ministerio de Medio Ambiente, diga de manera definitiva y rotunda no al vertedero”, manifestó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

“Queremos ser reconocidos como zona ecoturística, un lugar donde la naturaleza respira, donde el turismo florece, donde nuestros hijos crecen con orgullo”, dijo uno de los manifestantes en la ocasión.

Esta protesta contó también con el respaldo del director municipal, Carlos Montaño, quien solicitó al presidente Luis Abinader, poner oído en los reclamos ciudadanos, para evitar la instalación del vertedero.

“Aquí, con esta expresión, le hacemos un llamado al presidente de la República, porque es un hombre que siempre tiene el oído en el pueblo, que chequeé esta manifestación de La Cuaba”, clamó el funcionario edilicio al actuar como portavoz de los reclamos de su demarcación.

Otras acciones

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023. Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida