Tras cumplirse tiempo máximo permitido, aún se desconoce quién será el próximo director de la Policía

El pasado viernes el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, cumplió dos años en el cargo, el tiempo máximo permitido de ocupación de ese puesto por la Ley.

La permanencia de Guzmán Peralta al frente de la Policía Nacional solo será establecida si el presidente Luis Abinader no emite un decreto designando a otra persona.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha emitido públicamente ninguna orden presidencial sobre el tema.

LO QUE DICE LA LEY

De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, el director de esa entidad solo podrá ocupar el cargo durante dos años.

“La designación del director general de la Policía Nacional se hace por un periodo máximo de dos (2) años, sin perjuicio de la potestad del presidente de la República de disponer su separación anticipada”, indica el artículo.

Además de este mandato, la ley 590-16, establece que luego de agotado este tiempo, el director de la Policía Nacional debe ser puesto “automáticamente a situación de retiro”.