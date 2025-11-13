Establecen perfil que tendría el nuevo director de la Policía Nacional

A pocos horas de que se cumplan los dos años del nombramiento mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta como director general de la Policía Nacional, este viernes 14 de noviembre, y tomando en cuenta lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, el director de esa entidad solo podrá ocupar el cargo durante dos años.

Hay quienes se preguntan si ya se han estudiado algunos candidatos para ser ponderados al cargo de nuevo director de la entidad.

A propósito del tema conversamos con la ministra del Interior Faride Raful, quien explicó que “es una prerrogativa del presidente de la República nombrar al nuevo director de la policía nacional y que se debe esperar”.

Raful no explicó cual sería el perfil del nuevo director del cuerpo del orden conforme a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que se está trabajando.

De acuerdo con informaciones confidenciales a las que tuvo acceso este medio, que se han planteado desde las instancias que impulsan la transformación policial, el próximo titular de la Policía debe ser un oficial de carrera, egresado de la academia de oficiales tras completar los cuatro años de formación reglamentaria.

Esta base académica, según el informe, es esencial para garantizar una comprensión integral de la estructura institucional y de los desafíos que enfrenta el proceso de modernización.

Guzmán Peralta cumple este viernes en la Policía el tiempo máximo permitido por la ley

La reforma policial

Este perfil va acorde con lo que han planteado las autoridades de la reforma policial sobre la importancia de la parte académica en el proceso de formación de los nuevos agentes policiales, y de las nuevas carreras policiales que se están desarrollando en el país.

El documento enfatiza que el nuevo director debe estar plenamente alineado con la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, y con los proyectos que de ella se deriven.

Asimismo, se destaca que el candidato ideal debe demostrar liderazgo, habilidades gerenciales, apertura al cambio y orientación a resultados.

“La integridad constituye un pilar irrenunciable”, señala el texto, que también subraya la necesidad de una conducta irreprochable, respeto por los derechos humanos y un historial de carrera libre de cuestionamientos éticos o disciplinarios.

Entre las competencias clave, se enumeran el liderazgo transformacional, la gerencia estratégica, con énfasis en los recursos humanos, financieros y operativos; y la capacidad para coordinar acciones y recursos interinstitucionales.

El nuevo director, deberá ser una persona asertiva, que promueva la transparencia, con una orientación clara hacia la rendición de cuentas y la generación de confianza ciudadana.

En los organismos que impulsan la reforma policial buscan promover un perfil de oficial que combine formación académica, ética, liderazgo y visión de cambio, capaz de conducir la Policía Nacional hacia una etapa de transformación real y sostenida. Pero esto seria una propuesta, ya que la última palabra la tiene el presidente, Luis Abinader.