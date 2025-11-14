Llegada de turistas hasta ahora genera más de 800 mil empleos

La cifra de 9,283,767 representa el total de visitantes que llegaron al país de enero a octubre, tanto por vía aérea como marítima.

En un desglose de los resultados, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que, aun cuando octubre presentó inconvenientes con las tormentas, crisis extranjeras y cierre de aeropuertos, se utilizaron estrategias convenientes. Esto permitió lograr un 50% más que el 2019, un 13% más que en el 2023 y un 2% más que el año pasado.

“Este año 2025 es el mejor año de la historia del turismo de la República Dominicana”, manifestó con júbilo el ministro.

Es así como el mes de octubre logró tener 593,022 turistas vía aérea y 98,051 cruceristas, dando un resultado de 691,073 visitantes en total. Comparado con años anteriores, estos números exponen un 58% por encima del 2019, un 12% más que el 2023 y un 4% menos que el 2024. A la práctica, los 9 millones de visitantes generaron 815,000 empleos en lo que va del año; US$15,562 millones de valor agregado, US$5,475 millones de ingresos externos netos y RD$19,984 en impuestos.

Collado señaló que el número de cruceristas para ese mes estaba estimado a ser más alto, pero al menos 25,000 se vieron afectados por el huracán Melissa, impactando en un 41% menos en comparación con el año 2024.

La presentación incluyó los países que incidieron en estos números, donde Estados Unidos representó un 38%, Canadá un 10%, Argentina un 9%, Colombia un 6%, Puerto Rico, Perú y Reino Unido un 4% respectivamente.

Los aeropuertos que más turistas recibieron fueron Punta Cana con 60%, Las Américas con 24%, el del Cibao con 12%, Puerto Plata con 3% y La Romana con un 1%.

¿qué significan estos números?

La llegada de estos visitantes al país contribuye de manera económica en el valor agregado del producto interno bruto (PIB) tras la generación de empleos y aporte de ingresos fiscales sustanciales. Al exponer todos los servicios que utiliza un viajero desde que pisa suelo dominicano, es un beneficio en cadena la cantidad de empleos directos e indirectos que se generan en las áreas de transporte, gastronomía y hostelería.

Este flujo genera un impacto directo de RD$400,449 millones en compras, más de 215 empleos formales y una oferta de 6,200 nuevas habitaciones hoteleras, influyendo en el sector construcción con más de US$1,200 millones en inversión.