Abinader y gobernadora de Nueva York acuerdan reforzar cooperación económica

El presidente Luis Abinader se reunió este martes con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en el Palacio Nacional donde ambos acordaron reforzar la cooperación económica, cultural, agrícola y de gestión de emergencias.

Abinader explicó que el acuerdo permitirá desarrollar proyectos en seguridad, turismo, salud y tecnología, incluyendo el uso de drones en seguridad y de la inteligencia artificial.

"Nos permitirá trabajar en todas las áreas para tener una relación más efectiva y eficiente entre República Dominicana y ese gran estado de Nueva York, donde viven muchos de nuestros compatriotas que hoy son médicos, policías y profesionales destacados", afirmó el mandatario.

Abinader subrayó las relaciones bilaterales entre el país caribeño y Nueva York.

"República Dominicana tiene una relación muy especial con Estados Unidos, pero con Nueva York es una relación aún más cercana", dijo.

"Casi cada dominicano tiene una historia que contar, un familiar o una experiencia vinculada a esa ciudad", agregó.

Hochul y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, firmaron una Declaración de Intención que abre nuevas áreas de trabajo conjunto en preparación ante desastres, innovación agrícola, educación, programas de salud y atracción de inversiones.

De izquierda a derecha están Kathy Hochul, gobernadora de New York; Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores.Fuente externa

La gobernadora Hochul dijo que en Nueva York viven más de un millón de dominicanos y aseguró que las relaciones con el país "pasan por uno de sus mejores momentos".

"Es una de las comunidades dominicanas más grandes fuera de este gran país, llena de personas con sueños de construir una vida mejor para sus familias", dijo.

Anunció que República Dominicana será el próximo destino del programa Global New York, orientado a promover inversiones y comercio.

Además, informó que Nueva York enviará una misión de capacitación para fortalecer la respuesta a emergencias climáticas y que universidades de ambos territorios trabajarán juntas en proyectos sobre resiliencia y desarrollo sostenible.

"No podemos evitar las tormentas, pero sí podemos salvar vidas y reconstruir más rápido", dijo.

La visita de la gobernadora neoyorquina forma parte de una agenda de acercamiento institucional con República Dominicana.

En la reunión participaron el congresista estadounidense Adriano Espaillat, el senador neoyorquino Luis Sepúlveda, funcionarios dominicanos y representantes diplomáticos.