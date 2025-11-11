Gobernadora de NY destaca cooperación con Santiago

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en su primera visita oficial a República Dominicana, participó ayer en una ceremonia en el ayuntamiento y luego conversó con miembros de la prensa, tras destacar los lazos de colaboración y cooperación con autoridades locales y del país.

“¿Por qué ahora? ¿Por qué venir a Santiago, especialmente a Santiago? Y esta noche, cuando vaya a dormir, ¿que se lleva de esta ciudad?”

“Dejo mi corazón aquí. Es un lugar tan hermoso; sé que es conocido como el corazón del país, el corazón de la región. Y entiendo porqué. El corazón de la gente simplemente es tan cálido. Cuando fui a Los Pepines, anoche, y vi la música y el entretenimiento, pude simplemente caminar por las calles y abrazar niños y personas mayores, y todos extendían sus manos, y me sentí tan bienvenida aquí y tan amada aquí. Y fue realmente especial” , dijo.

La gobernadora, quien viaja acompañada de su esposo William Hochul, recordó que en una ocasión anterior no pudo hacerlo porque coincidía con un importante juego de béisbol en el que participaba un equipo dominicano en Nueva York. “He intentado venir varias veces, pero este es el momento perfecto para abrazar esta hermosa parte del país y tener mi primera visita, que no será la última”, expresó.

Mas adelante fue consultada acerca de la propuesta del nuevo alcalde de Nueva York de ofrecer transporte gratuito a todos los ciudadanos.

La gobernadora respondió: “Estoy considerando todas las ideas, pero queremos apoyar a los neoyorquinos. La asequibilidad es muy importante, y si puedo hacer cosas que hagan la ida más fácil para ellos, siempre lo haremos”.

La gobernadora agregó que, antes de considerar medidas como el transporte gratuito, debe discutir el tema con el alcalde y con la legislatura estatal para evaluar su viabilidad económica.

“Nuestros desafíos son mayores que nunca, –señaló– porque la administración Trump obligó al estado de Nueva York a asumir servicios que deberían ser cubiertos por el gobierno federal. Eso ha incrementado nuestros costos en más de 3 mil millones de dólares al año, especialmente por los recortes en Medicaid y en los programas de alimentación como SNAP”.

La gobernadora Hochul destacó el potencial de fortalecer los lazos económicos entre las regiones de Santiago y de Nueva York.

“Esta es un área con gran potencial aún sin aprovechar”, expresó.

“Haré algunos anuncios sobre una relación más profunda entre Santiago y Nueva York. Antes, la conexión se debía principalmente porque muchos dominicanos se mudaban a Nueva York, abrían negocios y tenían éxito; mi trabajo ha sido mantenerlos seguros y prósperos”, sostuvo.

En su respuesta, la funcionaria reconoció que tanto en Nueva York como en Santiago existen desafíos similares en materia de vivienda, especialmente por los altos costos de los alquileres y la dificultad de los jóvenes para acceder a una casa.

Indicó que su gobierno impulsa incentivos y programas para aumentar la construcción de viviendas asequibles, y destacó los avances logrados con el desarrollo de viviendas modulares, un modelo más económico y eficiente que podría ser implementado también en la República Dominicana.

En cuanto al tema de la seguridad, se explicó que ya existen colaboraciones activas entre la Policía Nacional y el gobierno estadounidense, mediante una oficina permanente en la capital que da seguimiento a casos que involucran a ciudadanos norteamericanos.

Además, se añadió que, desde Washington, ha destinado fondos para el entrenamiento de agentes policiales en la República Dominicana, reforzando así los lazos de cooperación y fortaleciendo las capacidades institucionales del país.

Con esta visita, la gobernadora dejo huellas que representan un antes y un después para Santiago en las relaciones entre la ciudad y el Estado de Nueva York. Su presencia fortaleció los lazos de cooperación y la proyección internacional de la Ciudad Corazón.