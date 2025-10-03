Intrant anuncia firma de contrato para emisión de nuevas licencias de conducir

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant) firmó este viernes un contrato con el consorcio Mobility ID para la emisión de las nuevas licencias de conducir.

De acuerdo con el director del Intrant, Milton Morrison, esta decisión no es solo un cambio de proveedor, sino que augura un beneficio económico de alrededor de mil millones de pesos para el Estado.

Morrison afirmó que el Gobierno tendrá el control directo del sistema de datos de las licencias, añadiendo que después de 20 años, el Estado dominicano es dueño del software y el código fuente.

Aseveró que el servicio anterior, manejado por DeKolor, daba déficit y solo llegaba a 14 provincias y cinco ciudades internacionales.

Con la entrada del nuevo consorcio, integrado por empresas con amplia experiencia como Midas Dominicana S.A., G.E.T Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons Gráfica, la cobertura se amplía a todo el territorio nacional y a diez países y ciudades clave de la diáspora, incluyendo Puerto Rico, Boston, Barcelona y Bruselas.

Morrison también dijo que el proceso de selección se llevó a cabo mediante una licitación internacional, con el respaldo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).