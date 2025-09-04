Gobierno sigue apuntando a inaugurar el metro de Los Alcarrizos en febrero

Durante las últimas semanas, la construcción de la extensión del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos ha sido uno de los temas principales usados por la oposición al momento de señalar la ejecución administrativa de la actual gestión de Gobierno.

Ante los recientes señalamientos de que su estructura presentaba signos de deterioro, a pesar de que aún no ha sido inaugurada, el presidente Luis Abinader encabezó ayer en la tarde lo que se denominó como una "prueba técnica" para mostrar todos los componentes del nuevo tramo de 7.8 kilómetros y cinco estaciones.

Desde el kilómetro nueve de la Autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, se verificó el correcto funcionamiento de la vía férrea, el elemento de instalación electromecánica por donde el tren ejecuta la rodadura; por igual se revisó el ancho de vía, la distancia de seguridad respecto al túnel en la pared.

De la misma manera, fueron revisados los elementos de alimentación eléctrica del tren, además del correcto desplazamiento del hilo de contacto respecto al pantógrafo, que es el elemento que viaja embarcado en el tren.

Luego del recorrido, el mandatario reafirmó que la intención sigue siendo que esa extensión esté abierta al público para el próximo mes de febrero.

"Seguro y confiable"

Al finalizar el recorrido, Abinader manifestó que la extensión del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos ofrecerá un servicio de transporte "seguro y confiable".

"La prueba, como había resultado antes, ha sido satisfactoria, tanto en términos mecánicos, como también en términos estructurales, según los informes que tenemos de diferentes compañías supervisoras. Se seguirán haciendo las pruebas de lugar, como se han hecho en otras ocasiones, de tal manera de tener un servicio completamente seguro y confiable", manifestó Abinader.

De su lado, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafael Santos Pérez, aseguró que la Línea 2C es una obra concebida para servir a la gente y que cada peso invertido se ha administrado con responsabilidad, garantizando la calidad y seguridad.

“Nos hemos tomado este proyecto con la seriedad que merece, porque sabemos lo que representa para miles de familias y más de un millón de ciudadanos. La prueba dinámica de hoy es la demostración de que vamos en la ruta correcta, con una obra segura, moderna y de gran impacto social”, expresó Santos.

Inversión

La OPRET señaló que la denominada Línea 2C representa "una de las inversiones más relevantes en transporte público en la historia del país".

La obra representa una inversión de RD$30,000 millones en el metro y RD$10,000 millones en la vía marginal y adecuaciones viales.

"Este proyecto permitirá ahorrar hasta dos horas diarias de trayecto a miles de ciudadanos, mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes y elevar la calidad de vida de toda la zona oeste de la capital", señalaron las autoridades a través de un comunicado.

El proyecto contempla también la construcción de una vía marginal de 6.5 kilómetros con tres carriles, paralela a la Autopista Duarte, la cual convertirá esta autopista en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Esta obra vial se encuentra en su fase final de ejecución.

Las estaciones

Las cinco nuevas estaciones están ubicadas en Los Alcarrizos – Estación Pablo Adón Guzmán; ubicada en la entrada de Los Alcarrizos; Estación Freddy Gatón Arce, ubicada en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte; Estación 27 de Febrero, en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte; Estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; y la Estación Pedro Martínez, ubicada en el kilómetro 9 y medio, en la intersección de la Autopista Duarte con la Avenida Los Beisbolistas.

Otras comunidades beneficiadas

El mandatario señaló que la extensión del Metro, que se mantiene pautada para ser inaugurada en el mes de febrero, igual beneficiará a las comunidad Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, entre otras.

Abinader indicó que el Poder Ejecutivo evalúa la posibilidad de instalar un Punto GOB en la estación Pablo Adón de Los Alcarrizos, debido a su amplio espacio.