Abinader garantiza que el metro de Los Alcarrizos es "seguro y confiable"

Ante los recientes señalamientos de que su estructura presentaba signos de deterioro a pesar de que aún no estaba inaugurado, el presidente Luis Abinader manifestó que la extensión del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos ofrecerá un servicio es un de transporte "seguro y confiable".

El mandatario realizó esa afirmación luego de encabezar un recorrido de prueba técnica del tramo de 7.8 kilómetros que va desde la estación María Montés, ubicaba en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, hasta la Pablo Adón, ubicada justo en la entrada del municipio de Los Alcarrizos.

"La prueba, como había resultado antes, ha sido satisfactoria, tanto en términos mecánicos, como también en términos estructurales, según los informes que tenemos de diferentes compañías supervisoras. Se seguirán haciendo las pruebas de lugar, como se han hecho en otras ocasiones, de tal manera de tener un servicio completamente seguro y confiable", manifestó Abinader.

El presidente Luis Abinader realizó este miércoles 03 de septiembre un recorrido como parte de la prueba dinámica de la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo.Presidencia

Detalles técnicos

Durante la denominada "prueba técnica" se verificó el correcto funcionamiento de la vía férrea, el cual es el elemento de instalación electromecánica por el cual el tren ejecuta la rodadura; por igual se revisó el ancho de vía, que no es más que la distancia de seguridad respecto al túnel en la pared .

De la misma manera se revisó los elementos de alimentación eléctrica del tren, además del correcto desplazamiento del hilo de contacto respecto al pantorafo, que es el elemento que viaja embarcado en el tren.

Otras comunidades beneficiadas

El mandatario señaló que la extensión del Metro, que se mantiene pautado para ser inaugurado el mes de febrero, igual beneficiará a las comunidades de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, entre otras.

Abinader indicó que el Poder Ejecutivo evalúa la posibilidad de instalar un Punto GOB en la estación Pablo Adón de Los Alcarrizos, debido a su amplio espacio.