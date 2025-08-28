Gobierno aclara confusión sobre construcción Universidad Isa y centro capacitación en San Juan

Una confusión se generó en los últimos días entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina sobre quién inauguró una obra en el municipio de Bohechío, en la provincia San Juan, al sur de República Dominicana.

Ayer, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, aclaró que el gobierno de Abinader fue el responsable de la construcción del recinto de la Universidad ISA, mientras que la administración de Medina (2012-2020) entregó en 2018 un Centro Regional de Capacitación Agroforestal.

"Son dos cosas totalmente diferentes", dijo Bautista a los periodistas en rueda de prensa desde el recinto universitario.

"Ha sido un error. Se ha confundido. Esto es una universidad. Aquello es un centro de capacitación para los agricultores", puntualizó.

El expresidente Medina había señalado en un acto político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que al presidente Abinader lo "informaron mal, porque ese instituto, esa escuela la hice yo", en referencia a la obra de su gestión.

En respuesta, Abinader, en su conferencia de prensa de todos los lunes, replicó: "Yo no quiero irrespetarlo, pero estoy preocupado, porque nosotros iniciamos y terminamos. Ahí no había escuela".

"Un expresidente se supone que cuando habla lo debe hacer apegado a la verdad", reaccionó Bautista sobre las declaraciones del exmandatario, y reiteró que las obras de Abinader y Medina en Bohechío son distintas y no deben confundirse.

El funcionario recorrió la Universidad ISA y el centro de formación, edificado en el gobierno de Medina, que hoy refleja signos de desgaste en sus instalaciones.

El presidente Abinader entregó la Universidad ISA en febrero de 2024, dos años después de que comenzaran los trabajos de construcción.

La academia se construyó con una inversión total de RD$654,810,795.00, informaron las autoridades.

La universidad ofrece carreras en gestión ambiental; administración, concentración en gestión de operaciones y logística; y técnicos en producción agrícola y en tecnología de alimentos.

El origen del proyecto universitario

Según explicó el ministro Bautista, la decisión de instalar un recinto universitario en Bohechío surgió de un diagnóstico realizado en 2021, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y solicitado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

El estudio concluyó que la creación de una universidad en la zona no solo era necesaria, sino que tendría un efecto positivo en el desarrollo social, laboral y ambiental del suroeste dominicano.

En línea con estas recomendaciones, la Universidad ISA presentó un plan académico adaptado a las necesidades de la región.

El 28 de agosto de 2022 se firmó un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Universidad ISA para formalizar el proyecto.

Ese convenio permitió la adecuación de las antiguas instalaciones utilizadas como campamento por Odebrecht en la construcción de la hidroeléctrica Palomino, las cuales fueron convertidas en dormitorios para estudiantes, profesores y personal administrativo.

Responsabilidades del acuerdo

El ministro Bautista explicó que EGEHID cedió en usufructo varios terrenos para la construcción de aulas, laboratorios, campos experimentales y residencias.