¿Quién es Leonardo Aguilera, el nuevo presidente de Banreservas?

A través del decreto 461-25, el presidente Luis Abinader designó a Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, en sustitución de Samuel Pereyra.

Aguilera fungía desde 2020 como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), lugar que ahora será encabezado por Pereyra.

Aguilera es catedrático, asesor económico y consultor político, con más de tres décadas de trayectoria como presidente fundador del Centro Económico del Cibao (CEC).

Es economista graduado del Instituto de Economía Nacional Odessa, donde también realizó una especialidad en planificación y un doctorado en economía.

Ha sido consultor en República Dominicana, México, Haití y El Salvador, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP).

Es autor de múltiples obras sobre economía y política, como Diseño y Prácticas de campaña, Economía dominicana y el nivel de la tasa de Cambio, Economía y Política Económica y Coyuntura económica.

También posee estudios especializados en Economía y Política en la URSS y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Ha sido docente por más de 20 años en la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Este lunes fue juramentado por la vicepresidenta de la República Raquel Peña. Al presidir el traspaso de mando, la vicepresidenta expresó que la transferencia en la importante posición se produce “para que el banco siga siendo el orgullo de todos los dominicanos”.

Aguilera agradeció la confianza depositada por el presidente Abinader para dirigir la institución financiera, al igual que lo había hecho desde 2020, cuando lo designó en Refidomsa, institución que lideró hasta la fecha.