Zoe Saldaña es homenajeada en el Palacio Nacional; recibe Orden Heráldica de Cristóbal Colón

Menos de 24 horas después de que recibiera el Gran Soberano por su destacada participación en el cine internacional, Zoe Saldaña fue otra vez el centro de los reflectores, al ser homenajeada en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader.

En un acto realizado en el Salón Las Cariátides, el mandatario condecoró con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Comendador a la actriz de origen dominicana por representar al país en el cine internacional.

Tras recibir la distinción, Saldaña tomó la palabra y con la voz entrecortada describió cómo el radicarse en República Dominicana junto a su familia, a la edad de nueve años, le permitió sanar y superar la muerte de su padre.

"Venir acá siendo víctimas de una perdida, estando de luto y con mucha tristeza; poco a poco este país no solamente nos dio a nosotros el derecho y el privilegio de estar con nuestra familia y que significaba ese tipo de sanación que cuando estaban cocinando y cantaban en la cocina, cuando se sentaban en una mecedora a contarnos los cuentos de su niñez; ahí estábamos sanando, nos estaban sanando", expresó.

En presencia de su madre, su padrastro, su esposo y varios de sus familiares, la actriz resaltó el cómo ese proceso le permitió "volver a soñar".

"Cuando me atreví a sonreír y a soñar otra vez, a aceptar la luz del día, a bailar, lo hice aquí en esta tierra y esta fue la tierra que me dio a mí el permiso y el derecho de soñar porque la sanación fue bien dominicana, sin yo darme cuenta", manifestó.

Al culminar sus palabras, recalcó que se siente muy orgullosa de ser dominicana ya que "el dominicano no es lo que dice, sino lo que hace".

"Yo sé que a mis hijos los estoy amando, los estoy criando de una manera muy dominicana. y es el orgullo más grande que tengo. Para mí es un gran honor poder representar a mi tierra hermosa, fue algo que me mantuve bien calladito porque algunas veces las cosas que se dicen no se pueden hacer, siempre tuve ese deseo de que si me ganaba el Oscar un día o si me premiaban de cualquier reconocimiento yo sabía con todo mi corazón que lo había obtenido porque la manera en la que yo trabajo es bien dominicano", exclamó Saldaña.

Luego, Abinader tomó el micrófono para manifestar que Zoe es la demostración de que "los dominicanos sí podemos".

"Lo hemos demostrado con nuestra música, declarada por la Unesco patrimonio inmaterial de la humanidad; con nuestras artes plásticas, presentes en los mejores museos del mundo; con nuestra literatura, que expresa la riqueza de nuestra identidad; y con nuestro cine, que avanza con paso firme tanto en producciones nacionales como internacionales. Pero, sobre todo, lo vemos en nuestra diáspora, que con esfuerzo y talento ha conquistado espacios en la medicina, la ingeniería, la diplomacia, el derecho, la educación y las nuevas tecnologías. Un testimonio de que, sin importar la distancia, el corazón dominicano siempre late por su tierra", indicó Abinader.

El mismo agradeció, en nombre de todo el país, a Zoe por representar "dignamente" a la República Dominicana.

"Querida Zoe, has alcanzado un hito inimaginable en el cine mundial. Nos llena de orgullo verte triunfar, porque con cada logro enalteces tu origen y llevas en alto el nombre de nuestra gente. Que Dios te siga bendiciendo", expresó Abinader.

La condecoración

La condecoración se otorga a través del decreto 165-25, el cual señala que Saldaña ha logrado construir una amplia carrera actoral, destacándose principalmente en el cine de ciencia ficción que la ha llevado a asentarse "como una de las más reconocidas actrices del cine contemporáneo".

"Zoe ha llevado en alto el nombre de la comunidad latina y en especial de la diáspora dominicana. Considerando que el indudable talento, disciplina y profesionalismo de Saldaña en el mundo cinematográfico le han válido para ser reconocida a nivel internacional con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el premio Globo de Oro y el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Estos últimos la posicionan como la primera actriz de ascendencia dominicana en obtener dichos honores, marcando un hito histórico para el arte y la cultura dominicana", señaló Peralta al leer la disposición gubernamental firmada por el mandatario el 25 de marzo.

El grado de Comendador se otorga a los gobernadores de las provincias, los directores generales de enseñanza, directores de academias, decanos de universidades, autores y otros de similar importancia.