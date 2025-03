Lápiz Conciente sobre marcha en Friusa: "Haití y República Dominicana son dos pueblos hermanos"

Lápiz Conciente se pronunció sobre la marcha patriótica y pacífica Antigua Orden Dominicana que se realiza en El Hoyo de Friusa. El rapero llamó a los dominicanos a que no dejen que se promueva la guerra y el odio donde debe haber humanidad.

“Haití y República Dominicana son dos pueblos hermanos con historias entrelazadas, marcadas por la lucha y la resistencia”, escribió el “Papá del rap” en sus redes sociales.

El artista invitó a sus compatriotas a que no se dejen manipular por personas que están detrás de sus intereses.

“No nos dejemos manipular: los intereses de unos pocos no deben dividir a naciones enteras. La paz no se construye con prejuicios ni con discursos de miedo, sino con conciencia, respeto y dignidad”, expresó.

Agregó: “Despierta, hermano dominicano: que no te usen para promover guerra donde solo debe crecer justicia y solidaridad”.

La marcha pautada para este domingo en la comunidad de Friusa, Bávaro, es apoyada por diversas personalidades dominicanas y rechazada por otras tantas.

El “Hoyo de Friusa” tomó notoriedad en las últimas semanas luego de que el grupo denominado “Antigua Orden Dominicana” convocara una “marcha patriótica” para este domingo en reclamo de la alta presencia de haitianos en situación de ilegalidad en esa zona.

Friusa está ubicado en el paraje de Bávaro, del distrito municipal Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, y es conocido debido a que años atrás era difícil ejecutar operaciones de interdicción por los peligros a los que se enfrentaban los miembros de la Dirección General de Migración y agentes de la Policía Nacional.