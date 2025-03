Zoe Saldaña quiere interpretar a Anacaona en una película dominicana

La destacada actriz de origen dominicano Zoe Saldaña, galardonada el pasado martes con el Gran Soberano en la 40.ª edición de Premios Soberano, expresó su deseo de aportar al crecimiento del cine dominicano llevando a la pantalla grande la historia de Anacaona.

Luego de recibir su premio, tuvo un encuentro con la prensa donde comentó al LISTÍN DIARIO su interés en participar en proyectos cinematográficos en el país.

“Fíjate que eso no lo he pensado porque es que algunas veces no me atrevo como a soñar tan grande así”, confesó la actriz al ser cuestionada sobre la posibilidad de elegir un personaje histórico dominicano para su interpretación.

Saldaña encontró su respuesta y dijo: "Me encantaría ver la historia de Anacaona realizada".

Anacaona era una cacica que gobernó el cacicazgo de Jaragua tras la muerte de su hermano Bohechío y estaba casada con el cacique Caonabo, quien gobernaba Maguana. Anacaona fue condenada a la horca en 1504 por Nicolás de Ovando, gobernador de la isla.

Su nombre significa “flor de oro” (en lengua aborigen), su composición: ana "flor", y caona "oro”. Es descrita y recordada como la reina taína más amada de todo el pueblo y una mujer que creyó en la paz.

Saldaña resaltó su preferencia por ver la historia de Anacaona fusionada con elementos visuales especiales, “como fue una historia de un ícono indígena dominicano de hace más de 400 años me gustaría verla de una manera muy surreal, muy mágica. Ver como la vida de ella ".

La actriz que participó en películas muy taquilleras como “Avatar”, “Guardianes de la Galaxia” y la más reciente "Emilia Pérez" con la cual ganó un Óscar como mejor actriz de reparto, también mencionó el respaldo del gobierno dominicano en la industria cinematográfica.

"Lo que a mí me gustaría más es, con el apoyo del gobierno dominicano, el poder venir aquí y prestar mi nombre y mi experiencia a producir películas para que los nuevos cineastas dominicanos puedan decir las historias ", afirmó la actriz. Zoe Saldaña Actriz

Saldaña añadió que anhela ver una mayor representación de cineastas dominicanos en los principales festivales internacionales.

"Cada vez que voy a todos los festivales de Cannes, de Sundance, de Toronto, siempre con el deseo de ver filmmakers dominicanos, o sea, no solamente ver películas dominicanas, pero ver filmmakers de raíces dominicanas haciendo todo tipo de películas”.